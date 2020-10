vor 37 Min.

Der "Wilde Mann" aus Ulm sieht durch Sperrstunde Gastronomie bedroht

Michael Freudenberg. von der Gaststätte Wilder Mann in Ulm, sieht seine Branche in Gefahr.

Plus Nach Neu-Ulm müssen ab Freitag auch in Ulm die Lokale früher schließen. Michael Freudenberg sieht sich und seine Kollegen in der Existenz bedroht. Die Wirte seien Teil der Lösung - nicht das Problem.

Von Oliver Helmstädter

Ab Freitag gilt auch in Ulm die Sperrstunde. Per Allgemeinverfügung für das Gebiet der Stadt Ulm und den Alb-Donau-Kreis sollen für die Gastronomie weitere Beschränkungen gelten. Dass es viele Gastronomen erwischen wird, die die Pandemie ökonomisch nicht überleben werden, befürchtet der Wirt des "Wilden Mann".

Geplant ist laut einer Pressemitteilung des Landratsamts Ulm eine Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe einschließlich eines generellen und durchgehenden Außenabgabeverbots von Alkohol ab 23 Uhr, wie beispielsweise an Tankstellen. Im Kreis Neu-Ulm gilt das ohnehin schon.

Kritik der Ulmer Gastronomie

Bei Ulmer Gastronomen stößt das Vorgehen auf Kritik. So schreibt etwa Michael Freudenberg („Wilder Mann“) in einem offenen Brief an alle Gäste: „Wir sind Teil der Lösung, nicht das Problem.“ Die Gastronomen seien nicht der Wirt, für das aktuelle Infektionsgeschehen.“ Die Gastronomie sei laut Rober-Koch-Institut gerade einmal für 0,5 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich. „Wir sind vielmehr sichere Orte des sozialen Lebens und garantieren dies auch trotz aller Restriktionen, die uns aktuell auferlegt werden für die Zukunft.“

Ulmer Wirte mit dem Rücken zur Wand

Die Wirte stünden nun im Herbst 2020 mit dem Rücken zur Wand, kaum eine Aussicht auf bessere Zeiten in diesem Winter. „Und ja, es wird viele von uns erwischen, die die Pandemie ökonomisch nicht überleben werden.“ Die Gastronomen würden die Politik an vielen Stellen nicht mehr verstehen. Denn es werde suggeriert, dass die Gastronomen nur noch mit Sperrstunden und anderen restriktiven Maßnahmen zu lenken sind. „Wir, die ein Hygienekonzept entwickelt, Mitarbeiter geschult, Umbauten getätigt und große Verluste hingenommen haben, sollen nun also unsere Betriebe schließen, um unsere Gäste nach der Sperrstunde zu privaten Feiern veranlassen.“

Was folgt, ist ein dramatisch klingender Aufruf: "Hört nicht auf in eurer Lieblingsrestaurant zu gehen, trinkt euer Bier weiterhin bei uns in der Kneipe und im Restaurant- hört nicht auf unsere Gäste zu sein - wir brauchen euch als Gastgeber."

Czisch sieht keine andere Wahl

Die Politik bleibt davon bislang unbeeindruckt. Landrat Heiner Scheffold und Oberbürgermeister Gunter Czisch erklärten übereinstimmend: „Wir hätten es uns alle anders gewünscht. Aber die aktuelle Dynamik der Corona-Infektionszahlen lässt uns keine andere Wahl mehr.“

Die Allgemeinverfügung orientiere sich an der Hotspot-Strategie, welche auf der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 14. Oktober 2020 beschlossen worden war. Diese sieht in Stadt- und Landkreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen die verbindliche Einführung einer Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe einschließlich eines generellen Außenabgabeverbotes von Alkohol vor.

