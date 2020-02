06:00 Uhr

Der Windsbacher Knabenchor ist vielstimmig und großartig

Der Windsbacher Knabenchor brilliert in der Neu-Ulmer Petruskirche auch bei den schwierigsten Stücken. Der Applaus gilt nicht nur den jungen Sängern.

Von Stefan Kümmritz

Heller Knabengesang, unterstützt von kräftigen Tenor-, Bass- und sonstigen Stimmen erfüllen den Raum der Neu-Ulmer Petruskirche. Die Besucher im fast voll besetzten evangelischen Gotteshaus, lauschen ehrfurchtsvoll und verharren in andächtiger Stille, bis der letzte Ton verklungen ist. Dann hält es die Zuhörer nicht mehr und sie applaudieren lang anhaltend dem bekannten und großartigen Windsbacher Knabenchor, der dem Publikum unter Leitung von Martin Lehmann geistliche Musik vom Feinsten geboten hat: fast durchgängig Motetten für vier- bis hin zu achtstimmigem Chor. Der Beifall gilt aber auch Organist Oliver Scheffels, der bei seinen drei Soli einen Bogen von der Aufklärung (Praeludium e-moll von Nicolaus Bruhns) über die Romantik (Allegro con brio von Felix Mendelssohn Bartholdy) bis hin zur Neuen Musik (das etwas eigenwillige, sehr eindringliche Litanies von Jehan Alain) spann.

Der traditionsbehaftete Chor aus Mittelfranken ist eine Einrichtung der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern und widmet sich nicht nur dem Gesang und den Konzerten, sondern auch liturgischen Aufgaben. Er gehört in Deutschland zu den renommiertesten seiner Art.

Windsbacher Knabenchor tritt gemeinsam mit Organist Oliver Scheffels in Neu-Ulm auf

In Neu-Ulm stehen geistliche Motetten von Felix Mendelssohn Bartholdy im Mittelpunkt. Zu Beginn singt der Chor „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“, später „Richte mich, Gott“, um dann „Mein Gott, warum hast du mich verlassen“ anzustimmen, ein Werk für Sopran-, Tenor-, Bass-Solo und achtstimmigen Doppelchor. „Denn er hat seinen Engeln“ rundeten das Mendelssohn-Bartholdy-„Quartett“ ab.

Sehr eindrücklich präsentieren die Jungs Josef Renners „Veni creator Spiritus“, wobei der lateinische Text, ein gregorianischer Pfingsthymnus, aus dem neunten Jahrhundert stammt (Renner lebte von 1868 bis 1934). Gleiches gilt für „Tenebrae facte sunt“, eine Motette für sechsstimmigen Chor aus dem französischen „Quatre Motets pour un temps de penitence“ (1941) von Francis Poulenc, das die Chorknaben in lateinischer Sprache und erneut mit leidenschaftlichem, gestenreichem Dirigieren von Martin Lehmann wiedergeben. Aus der Neuzeit stammt Ernst Peppings „Jesus und Nikodemus“, eine Evangelien-Motette für vier- bis sechsstimmigen Chor, während der noch lebende Jack Halloran „Witness“, ein Spiritual für achtstimmigen Chor verfasst hat. Beide stehen am Samstagabend ebenfalls im Programm des Windsbacher Knabenchors. Ganz modern kommt „Alleluia“ des 1986 geborenen Amerikaners Jake Runestad daher. Der Text besteht nur aus einem Wort, „Alleluia“ eben. Großartig, wie die jungen Sänger diese Motette interpretieren. Am Ende des Lieds legen alle Jungs ihre rechte Hand aufs Herz, um abschließend lautstark in die Hände zu klatschen.

Der Ausklang des regulären Konzerts wird dann mit Max Regers „Nachtlied“ ruhig und besinnlich. Hier zeigt der Chor, wie er auch die leisesten Töne in schwierigen Passagen fehlerfrei darbieten kann. Warum er „Abendlied“ von Josef Rheinberger als Zugabe ausgesucht und es nicht mit „Nachtlied“ getauscht hat, ist die einzige kleine Ungereimtheit des sonst famosen Abends, den das mit begeisterten Ovationen beendet.

