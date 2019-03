vor 17 Min.

Der Wohnmobilstellplatz in Neu-Ulm wird erst nächstes Jahr fertig

Für Wohnmobilisten ist bislang der Park-and-ride-Platz in der Au die Anlaufstelle Nummer eins. Bis 2020 entsteht ein neuer Stellplatz in Neu-Ulm.

Die geplante Anlage in der Nähe des Donaubads in Neu-Ulm wird erst im Frühjahr 20202 fertig. Außerdem wird sie deutlich teurer als gedacht.

Von Michael Ruddigkeit

Eigentlich sollte der neue Wohnmobilstellplatz in Neu-Ulm im Sommer dieses Jahres fertig sein. Daraus wird nun doch nichts. Als neuer Eröffnungstermin wird jetzt Anfang Mai 2020 angestrebt. Außerdem wird der Bau der Anlage deutlich teurer als bislang geplant. Darüber informierte Kämmerer Berthold Stier im Finanzausschuss.

Der Stellplatz entsteht auf einem Grundstück am Öschweg, das früher „Gold-Ochsen-Wiese“ genannt wurde. Dieses Areal in der Nähe des Donaubads befindet sich in einem Überflutungsgebiet. Eine Untersuchung hat nun ergeben, dass ein Gutteil des Bodens ausgetauscht und mit Kies und einer Deckschicht aufgebaut werden muss, um die Standfestigkeit des Untergrunds zu gewährleisten. Insgesamt gehen die Experten im Rathaus von Mehrkosten in Höhe von 270000 Euro aus, wovon die Stadt Neu-Ulm 90000 Euro aufbringen muss. Die Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 870000 Euro.

Der Hauptausschuss in Ulm muss noch zustimmen

Weil die Baufirmen derzeit alle Hände voll zu tun haben, hält die Stadt weitere Mehrkosten bei einer sofortigen Ausschreibung und zeitnahen Ausführung für durchaus wahrscheinlich. Außerdem wäre eine Fertigstellung wohl erst im November möglich. Weil den Städten eine Eröffnung im Winter nicht sinnvoll erscheint, soll das Vorhaben erst bis Frühjahr nächsten Jahres umgesetzt werden. Noch heuer sollen die Tiefbauarbeiten beginnen, nach der Winterpause folgt dann der Rest. Gestartet werden soll mit 49 Stellplätzen. Später ist eine Erweiterung möglich. Das Grundstück befindet sich in Privateigentum. Die Stadt Neu-Ulm hat aber bis 2031 ein Erbbaurecht mit anschließender Kaufoption. Gebaut werden soll die Anlage von der Multifunktionshalle Ulm/Neu-Ulm GmbH, Betreiber wird das Donaubad. Der Neu-Ulmer Finanzausschuss bewilligte die Fortschreibung der Kosten einstimmig. Der Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats berät am Donnerstag über das Thema.

