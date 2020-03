vor 2 Min.

Der lange Weg zum Kirchplatz hat ein Happy End

Nach jahrelanger Planung und langwierigen Verzögerungen gibt es die Einweihung vor der Klosterkirche in Oberelchingen.

Von Andreas Brücken

Mit der offiziellen Übergabe des fertiggestellten Klostervorplatzes in Oberelchingen findet eine fast unendliche Geschichte ein Happy End: Wo einst Autos bis fast direkt vor der Kirchentür parkten, erstreckt sich jetzt eine großzügige Fläche, die mit großformatigen Granitplatten gepflastert ist. Kirchliche und weltliche Feste sollen hier stattfinden.

Bürgermeister Joachim Eisenkolb erklärte zur Einweihung, dass hier von dem Landschaftsarchitekten Jan-Frieso Gauder ein gelungener Entwurf umgesetzt wurde, der den historischen Charakter harmonisch mit den modernen Elementen des neuen Platzes in Einklang bringe. Dabei erinnerte er an die Überlegungen, das Erscheinungsbild des Platzes der klassizistischen Kirche anzugleichen. „Es ist jedoch gelungen, die Sprache der Vergangenheit in die Gegenwart zu transportieren.“

Der Kirchenvorplatz in Oberelchingen ist kaum wiederzuerkennen

Stufen fangen das leichte Gefälle des Areals ab. Sitzmöbel aus Stahl, Holz und Beton laden zum Verweilen ein. Während die Fläche am Eingangsbereich der Kirche kaum wiederzuerkennen ist, wurden die alten Baumbestände als Naturdenkmale erhalten. Zurückhaltend gestaltet wurde der nahe liegende Aussichtspunkt mit Blick in Richtung Alpen. Ein Freiluftaltar im Bereich der Sitzbänke soll folgen.

Darüber, dass sich das markante Gebäude und Wahrzeichen des Ortes mit dem damaligen Vorplatz in einer wenig attraktiven Umgebung präsentiert, bestand bei allen Beteiligten kein Zweifel. Der dichte Baumbewuchs verdeckte den Blick auf die prachtvolle Fassade der Klosterkirche, bei nasser Witterung bildeten sich auf dem Schotterboden unschöne Pfützen. Im Spätherbst 2014 fiel die Entscheidung, einen Realisierungswettbewerb für das Projekt durchzuführen. Im Zuge der gesamten Ortskernsanierung wurde eine Neugestaltung erarbeitet. Zwei Jahre später folgte der erste Spatenstich vor der Kirchenpforte. Damals waren die Verantwortlichen von Kosten von rund 2,2 Millionen Euro ausgegangen.

Archäologische Funde brachten die Planungen durcheinander

Auch, wenn Fachleute schon im Vorfeld befürchteten, dass im Erdreich vor der Klosterkirche archäologische Funde die Planungen durcheinanderbringen könnten, war die Überraschung groß, als Bauarbeiter auf Mauern und Bestattungen des frühen Mittelalters stießen. Fachleute vom Denkmalschutz rückten an und legten das Bauvorhaben durch ihre Ausgrabungen monatelang lahm. Mit weiteren rund 390.000 Euro belasteten diese Arbeiten die Gemeindekasse. Gefördert wurde das Projekt derweil mit 720.000 Euro aus Mitteln der Städtebauförderung.

In die Zukunft wendet sich der Blick vom neu gestalteten Kirchplatz hinüber in Richtung Martinstor, wo die Ortskernsanierung für die Klostersteige und dem Dorfplatz fortgesetzt werden soll. Auf dieses Projekt haben Verwaltung und Gemeinderäte bereits seit einigen Jahren ein wachsames Auge. So wurde einem Bauherrn vor etwa zwei Jahren verboten, dort ein Haus abzureißen, um einen Wohnblock zu errichten: Die vorliegenden Pläne würden sich nicht mit der Neugestaltung vereinbaren lassen, lautete die Begründung.

