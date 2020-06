vor 16 Min.

Der neue mobile Blitzer auf der A8 bei Elchingen hat schon über 2000 Raser erwischt

2311 Raser blitzte in den vergangenen Tagen ein neuartiger Blitzer. Da es im Baustellenbereich der A8 im Bereich Elchingen vermehrt zu Verkehrsunfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam, wurde durch die Verkehrspolizei Neu-Ulm ein „Enforcement Trailer“ angefordert.

Der Anhänger für Geschwindigkeitsmessungen kam erstmals im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West zum Einsatz. Insbesondere zur Nachtzeit wurden hier massive Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der mobile Blitzer wurde an verschiedenen Messstellen in der Zeit vom 11. bis 29. Mai verwendet. Die Messstellen im Bereich Autobahn am Parkplatz Elchingen, an der B10 Übergang von der B28 Höhe Anschlussstelle Neu-Ulm Mitte sowie an der B300, Krumbach, fielen vermehrt durch eine Häufung von Unfällen auf. Auffallend war nach Polizeiangaben, dass mit jedem Aufstellungstag die Beanstandungsquote rückläufig war. Polizeirat Rainer Finkel, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm: „Durch die sichtbare Aufstellung des Enforcement Trailers tragen wir einen wichtigen Punkt zur Verkehrssicherheitsarbeit bei.“

Alleine die rückläufige Anzahl an Verstößen zeige, dass viele Verkehrsteilnehmer sich nur an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten, wenn diese auch überwacht werden. Vor allem wegen der hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen zeige sich schon die Notwendigkeit einer konsequenten Überwachung. (az)

