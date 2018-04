05:50 Uhr

Der schlechteste Rastplatz der Republik liegt an der A8

ADAC gibt dem Rastplatz Drackensteiner Hang auf der Schwäbischen Alb eine miese Note. Was dort alles im Argen liegt.

Stolperfallen, Dreck, wenig Licht und schlechte Schilder: Bei einem Vergleich von 50 unbewirtschafteten Rastplätzen hat der Autobahnparkplatz Drackensteiner Hang an der A8 zwischen Ulm und Stuttgart bundesweit am schlechtesten abgeschnitten. Den Test hat der ADAC vorgenommen.

Das Urteil der Prüfer zum Drackensteiner Hang lautet: sehr mangelhaft. Der Rastplatz bei Hohenstadt im Kreis Göppingen erreichte nicht einmal die Hälfte der Bewertungspunkte. Defizite stellten die Prüfer bereits bei der Anfahrt fest. Auf dem Hinweisschild an der Autobahn fehlten der Name der Rastanlage und der Hinweis auf das Behinderten-WC. Auf dem Rastplatz selbst gab es keine eigenen Bereiche für Pkw, Autos mit Anhängern und Busse sowie keine Behinderten-Parkplätze.

Die Gehwegplatten waren zum großen Teil bewachsen und oft so stark beschädigt, dass Stolperfallen daraus wurden. Für die Rast standen lediglich eine Sitzgarnitur und wenige ungepflegte und schmutzige Bänke zur Verfügung. In den Sanitäranlagen fehlten Seifenspender und Handtrockner. Die Behinderten-Toilette war nicht nur nicht beschildert, sondern auch nur eingeschränkt bedarfsgerecht. Die Anlage war unübersichtlich, in Teilen schlecht einsehbar und nicht beleuchtet sowie nicht gegen Lärm geschützt. Der zu kurze Beschleunigungsstreifen in der Autobahnauffahrt brachte der Anlage im Test weitere Minuspunkte ein.

Mit dem Test hat der ADAC Beschwerden seiner Mitglieder aufgegriffen. Jede Rastanlage wurde zwei Mal begutachtet, um Zufallsergebnisse abzumildern. (az)

