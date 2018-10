02.10.2018

Der vergessene Gesang Zions

Das Ensemble Incanto Corale singt Werke Schuberts und jüdischer Zeitgenossen. Ein Fernsehstar wirkt auch mit – aber zu selten

Von Florian L. Arnold

Ulm Mit einer kleinen feinen Reihe „Jerusalem“ widmet sich der Verein „Alte Musik Ulm“ derzeit den vergessenen oder übersehenen Schnittstellen von jüdischer und christlicher Musik vom späten 16. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Im Rahmen dieser von Franz Raml gestalteten und vom Klavier aus dirigierten Reihe konnte man nun das Ingolstadter Ensemble Incanto Corale zusammen mit Bariton Clemens Morgenthaler und Sprecher Walter Sittler im Stadthaus erleben.

Geboten waren Kompositionen von Franz Schubert und (jüdischen) Zeitgenossen, musikalisch reichte die Spannweite von der Frühromantik bis zum ersten Morgenrot des Impressionismus, letzteres vertreten durch die vielleicht interessanteste Position des Konzertes in den Personen von Samuel Naumbourg und Jaques Fromental Halévy. Naumbourg (1817-1880) stammte aus dem fränkischen Dennenlohe und schuf eine überaus eigene, in besagte Frühformen des Impressionismus zeigende Mischung aus synagogalem Gesang und klassischer, christlich geprägter Sakralmusik. Das Ensemble präsentierte zwei Kompositionen Naumbourgs, Bariton Morgenthalers darüber gelegte Solostimme steuerte den Fingerzeig jüdischer Musik in diese ansonsten sehr französisch klingende Musik ein. Der Zusatz der Harfe (Ulrike Neubacher) fügte eine weitere belebende Klangfarbe ein. Nicht weniger reizvoll Halévys „Psalm 122“ für Bariton, Chor, Harfe und Klavier – auch dies ein angenehm fluides, sehr sangliches Kleinod, das man sich merken muss.

Keiner besonderen Vorstellung bedurfte natürlich Franz Schubert, doch die Komponisten aus seinem Umfeld, die dieser wertvolle Abend präsentierte, sind teilweise ganz im Vergessen verschwunden. So auch Salomon Sulzer, eher durch sein Sammelwerk „Schir Zion“ (Gesang Zions) bekannt als für seine Kompositionen. Schubert nutzte für seine Psalm-92-Vertonung hebräische Texte aus „Schir Zion“. In Sulzers eigenem Werk wirkte die Wiener Romantik deutlich nach. Mit den wuchtig-pathetischen Texten von Johann Peter Uz unterlegt, machten Schuberts „Gott im Ungewitter“ und „Hymne an den unendlichen“ einen vergleichsweise mächtigen Eindruck gegenüber den eher subtilen Tönen von Sulzer, Naumbourg und Halévy.

So wertvoll und aufwendig aufgebaut das Konzert auch war – es hatte auch weniger gelungene Momente. Walter Sittler ist ein sehens- und hörenswerter Darsteller und Leser, doch machte man aus seiner Gegenwart zu wenig. Sittler durfte die Psalmtexte vortragen, was er routiniert absolvierte und ein bis zwei Sätze zu den Autoren sagen. Bei einem Darsteller seines Kalibers wäre mehr drin gewesen. Wenig angenehm fiel die gelegentlich schrille Tonlage der Sopransektion auf, die insbesondere zu Beginn des Konzerts die anderen Stimmen überlagerte. Auch wäre es schön gewesen, die Lieder fließender darzubieten, anstatt sie mit deutlichen Absätzen und „Atempausen“ in kleine Strukturen zu zerteilen. Dennoch: ein wertvolles Konzert, insbesondere durch die Wiederaufführung selten gehörter Werke.

Abschluss Am Dienstag, 2. Oktober, um 19 Uhr singt das Vokalensemble „Profeti della Quinta“ (Basel) Musik von Salomone Rossi und Claudio Monteverdi. Karten an der Abendkasse.

