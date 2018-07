06:00 Uhr

Der zweite Wiederaufbau Ulms

Der Abriss des Gebäudes am Bahnhofplatz 7 ist in vollem Gange. Unser Bild zeigt den Blick von der Bahnhofstraße bei Sport-Sohn (rechts).

Die Innenstadt wird sich im Windschatten der Sedelhöfe in der nächsten Zeit stark verändern. Das jüngste Projekt: Die Neue Apotheke gegenüber von Sport Sohn.

Von Sebastian Mayr

Die Sedelhöfe sollen das neue Tor zur Ulmer Innenstadt werden, das betonen die Planer des Millionenprojekts immer wieder. Neu wird aber nicht nur das Tor, sondern auch ein Teil des Zentrums selbst. Auch in zweiter Reihe wird markant gebaut: Das Haus Bahnhofstraße 13 neben der Südwestbank und gegenüber von Sport Sohn soll abgerissen werden. An der Stelle entsteht ein gläserner, barrierefreier und technisch hochmoderner Neubau: die Neue Apotheke.

Nach den Sedelhöfen, dem Haus Bahnhofplatz 7 mit Geschäften, einem Hotel und einer Bar sowie dem Modehaus Peek & Cloppenburg, das zumindest eine neue Fassade bekommen soll, ist es das dritte Großprojekt in kurzer Zeit und auf vergleichsweise kleinem Raum – mitten im Ulmer Zentrum. Dazu kommen mit dem Parkhaus am Bahnhof, dem neuen Bahnhofsvorplatz und dem Zentralen Omnibusbahnhof weitere Großbaustellen, die in unmittelbarer Nähe liegen. Vor wenigen Jahren wurde auch direkt neben der Neuen Apotheke neu gebaut: Im August 2010 ließ die Südwestbank ihre Filiale in der Bahnhofstraße 11 abreißen und anschließend 23 Meter hoch wieder errichten.

„Es ist der zweite Wiederaufbau der Stadt Ulm nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagte Chefstadtplaner Volker Jescheck in der letzten Sitzung des Bauausschusses vor der Sommerpause. Die Neue Apotheke ist der nächste Schritt. Sie wird höher und heller – wie auch alle übrigen Bauten, die in den vergangenen Jahren fertig gestellt werden oder bald anstehen. Bei der Peek-&-Cloppenburg-Fassade soll ein Kniff bewirken, dass das Haus höher aussieht: Auch die bisher abgeschrägte oberste Etage bekommt eine senkrechte Außenwand.

Die Planer der Innenstadthäuser setzen auf große Fensterflächen und eine Architektur, die einladend wirken soll. „Neue Anforderungen im Städtebau“, heißt das in der Sprache der Verwaltung. Die Relikte aus der Nachkriegszeit sind zu niedrig und passen nicht in das Bild, dass sich die Ulmer Politiker, Stadtplaner und Wirtschaftsvertreter wünschen. Die neuen Gebäude sollen gleichzeitig markant sein und zu den umliegenden Häusern passen. Bislang wirken Bahnhofstraße und Hirschstraße noch wie eine schlecht durchdachte Mischung verschiedener Baustile.

An der Neuen Apotheke knickt die Bahnhofstraße ab. Diesen Richtungswechsel soll das geplante Gebäude optisch verdeutlichen. Es soll wie eine Art Keil mit gekappter Spitze aussehen. Bislang ist das Haus deutlich niedriger als die benachbarte Südwestbank-Filiale. In Zukunft soll es mit sechs Etagen und rund 23 bis 25 Metern Höhe über dem Straßenniveau etwa ebenso hoch werden wie das Haus des Kreditinstituts. Das künftige Gebäude wird nicht auf der exakt gleichen Grundstücksfläche gebaut, sondern leicht versetzt. Dadurch wird die Sichtachse in Richtung Hirschstraße verengt. Aus Sicht der Ulmer Stadtverwaltung wertet das die Fußgängerzone optisch auf. Im Erdgeschoss des bestehenden Gebäudes befindet sich schon jetzt eine Pharmazie, die Neue Apotheke. Das soll so bleiben, sie gibt dem Projekt den Namen. Bleiben sollen auch die darüberliegenden Arztpraxen. Im fünften und sechsten Stock entstehen Wohnungen – auf etwa 20 Prozent der Fläche. Gebaut wird allerdings voraussichtlich erst 2020. Das Projekt Bahnhofplatz 7 soll so weit abgeschlossen sein, dass die Baustelle keine öffentlichen Flächen mehr beansprucht. „Man wünscht sich, dass noch mehr Eigentümer in Ulm auf die Idee kommen, da zu bauen“, sagte Chefstadtplaner Jescheck. Für Baubürgermeister Tim von Winning ist es „ein Bekenntnis zur Ulmer Innenstadt“. Bauherr in der Bahnhofstraße 13 ist Alfred Rohmer. Der Pharmazeut betreibt die Neue Apotheke im Erdgeschoss des Gebäudes. Bis die Neue Apotheke gebaut werden kann, sind auch einige formelle Schritte zu beachten. Die Öffentlichkeit darf sich einbringen, Behörden, die Telekom, die Stadtwerke und weitere Träger öffentlicher Belange geben Stellungnahmen ab. Dem notwendigen Bebauungsplan hat der Bauausschuss bereits einstimmig zugestimmt.

