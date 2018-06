vor 36 Min.

Des Designers neue Kleider

Die Blogger-Community „Fashionistas in Ulm“ bringt in Neu-Ulm regionale Jungunternehmer zusammen. Eine Weißenhornerin spricht über ihre Inspiration.

Von Dagmar Hub

Blühende Rosen überziehen die Backsteinmauern der ehemaligen Ludwigsvorfeste in der Wileystraße derzeit. In dieser fast romantischen Atmosphäre der heutigen „Werkstatt für Kommunikation“ präsentiert die Weißenhornerin Helena Senger – Gründerin der Modeblogger-Community „Fashionistas in Ulm“ – an drei Abenden drei sogenannte Pop-Up-Garden-Events: Networking-Themenabende, an denen sich regionale Jungunternehmer, die sonst vor allem auf Instagram und Facebook kommunizieren, treffen und ihre Produkte und Dienstleistungen zeigen können. Es ist eine Art Messe in Party-Atmosphäre: Die lila Limo dazu kreierte der Schauspieler Markus Hummel, der – wenn er nicht bei der Jungen Ulmer Bühne für Kinder und Jugendliche spielt – im Internet den Back-Blog „Backbube“ betreibt.

Sie improvisiert gern, sagt Veranstalterin Senger. Ihre Ideen orientieren sich an der Kommunikation der jüngeren Kreativen und ihrer Follower: Auch der Sprung aus der digitalen in die analoge Welt vollzieht sich schnell und ohne große Organisation. Dazu gibt es asiatische Häppchen, Limo und Bier.

Am Donnerstag – unter dem Themenbereich des „Minimalistic Style“ – zeigte beispielsweise die Weißenhorner Designerin Dalyvanh Pangnanouvong, die sich schlicht „Mimi“ nennt, Mode, die sie unter dem Label „Pilcrow“ entwirft. Im Moment entsteht auf Papier gerade ihre dritte Kollektion, in jeder Kollektion verarbeitet Mimi ein Stück Lebensgeschichte ihrer Eltern. Diese wurden in Laos geboren, kamen zum Studium in den 80er Jahren in die Tschechoslowakei und zogen später nach Weißenhorn. War ihre erste Kollektion noch von asiatischen Einflüssen geprägt, basiert die zweite nun vor allem auf dem ersten Ostseeurlaub ihrer Eltern im Jahr 1988 – sechs Jahre vor Mimis Geburt. Die Farben der entworfenen Kleidungsstücke haben für Mimi persönliche Bedeutung: In ihnen spiegelt sich die Farbe von Perlmutt und Seegras, aber auch das Ziegelrot der Straßen von Laos.

Weißenhorner André Wieland geht es bei seinem im April eröffneten „Klare Kante“-Supermarkt ohne Plastikmüll vor allem um Nachhaltigkeit: Wie das Verkaufskonzept der „unverpackt“-Läden funktioniert, zeigte Wieland in der Vorfeste.

Aus Schüttspendern wird in – vorher abgewogene – mitgebrachte Gefäße abgefüllt. Mehl und Müsli, Süßigkeiten, Nüsse, Kaffee, Essig, Reis werden auf diese Weise bedarfsgerecht verkauft, wie Wieland betont.

Werbefotografin Lina Berber, die sich gerade selbstständig gemacht hat, und Youtuberin Lea Velours beantworteten zudem Fragen.

Am Samstag ist die Ulmer Designerin Andrada Cretu beim Garden Event zu Gast und zeigt ihre Mode für Frauen, Männer und Kinder. Dazu präsentieren sich unter anderem die regionalen Manufaktur-Produkte von „Gutes von hier“, die Bio-Bäckerei Kornmühle Ulm und der schwäbische Spezialitäten-Hersteller Settele.

Kontakt: Eine Anmeldung ist erforderlich – per Mail unter contact@modeszene-deiner-stadt.de oder auf Instragram unter @fashionistas.in.ulm

