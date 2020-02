vor 8 Min.

Deutschlands erste Slime-Messe in Ulm lockt viele Besucher an

Plus Bei der Schleim-Messe im Blautalcenter Ulm lernen die Besucher, wie die Glibbermasse entsteht – und junge Slimer berichten von ihrem Geschäftsmodell.

Von Andreas Brücken

Es riecht nach fruchtigem Kaugummi, duftendem Waschpulver und etwas Kunststoff, während etwa 1000 Kinder und Jugendliche – die meisten von ihnen sind Mädchen – begeistert mit ihren Händen eine zähe Masse kneten, die sie in Schalen vor sich haben. Sarah hat sich von ihrem Vater für die in Deutschland erste Schleim-Messe „Slime Splash“ extra von München nach Ulm zum Blautalcenter fahren lassen. „Ich liebe dieses Gefühl an den Händen“, erklärt die Zehnjährige und zieht den rosa glitzernden Klumpen in die Länge, bis er fast durchsichtig ist.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen