"Diademus-Vocalisten" erhalten Musikförderpreis des Bezirks Schwaben

Plus Das 2016 gegründete Sänger-Ensemble der „Diademus Vocalisten“ wird mit dem Musikpreis im Genre „Alte Musik“ ausgezeichnet. Der Gewinn: 20.000 Euro.

Große Freude bei Benno Schachtner, dem Intendanten des Roggenburger Diademus-Festivals: Das 2016 gegründete und inzwischen etablierte Ensemble der „Diademus Vocalisten“, das unter Leitung Schachtners steht, wurde mit dem Musikförderpreis des Bezirks Schwaben im Genre „Barock – Alte Musik“ ausgezeichnet. Die internationalen Sängerinnen und Sänger des Ensembles begeistern ihr Publikum bei Aufführungen des Festivals, das der Bezirk als Leuchtturmprojekt bezeichnet, immer aufs Neue. Das Festival konnte auch in diesem Sommer unter Abstands- und Hygienevorgaben stattfinden.

Diademus-Chef Benno Schachtner freut sich über Musikförderpreis

Wofür der Förderpreis in Höhe von 20.000 Euro verwendet werden soll, weiß Diademus-Intendant Benno Schachtner schon genau. Er hat ein barockes Pasticcio-Oratorium für Vokalensemble und Orchester komponiert, das „The Messiah“ heißt. Der Förderpreis wird investiert, um dieses Oratorium in einer Kirche in Schwaben im Rahmen eines großen Konzerts aufführen zu können. Wo und wann, das sei im Moment noch unbekannt, sagt Schachtner. Er selbst sei gerade am Eruieren passender Spielstätten für die Aufführung. Ob „The Messiah“ mit reduzierter Besucherzahl zu Zeiten der Pandemie aufgeführt wird oder ob man warten kann, bis ein Impfstoff existiert und die Uraufführung mit großer Zuhörerschaft stattfinden kann, sei aktuell nicht zu entscheiden.

Sänger der Killerpilze und Harfinistin Miriam Ruf erhalten Förderpreis

Die Wichtigkeit des Förderpreises unterstrich Bezirkstagspräsident Martin Sailer: „Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben unsere Künstlerinnen und Künstler besonders hart getroffen. So ist es uns in diesem Jahr ein besonderes Bedürfnis, mit dem Musikförderpreis des Bezirks Schwaben wichtige Persönlichkeiten aus dem schwäbischen Musikleben zu fördern.“ Neben den „Diademus Vocalisten“ erhielten die Günzburger Harfenistin Miriam Ruf, die an der Juillard School in New York studiert, und der Dillinger Max Schlichter Musikförderpreise, die mit 10.000 Euro beziehungsweise 15.000 Euro dotiert sind. Der Musiklehrer, Gitarrist und Sänger Max Schlichter ist Gründer und Kopf der Band „Killerpilze“; er erhielt den Förderpreis für sein erstes Soloalbum und für Konzerte in diesem Zusammenhang. Miriam Ruf wird mit dem Preis in der Sparte Klassik in ihrem Studium in New York unterstützt. (köd)

