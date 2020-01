vor 37 Min.

Diamantene Hochzeit: Sie sind froh, einander zu haben

Marianne und Alfred Wüst feiern in Illertissen ihre 60 Jahre währende Ehe

Vor 60 Jahren haben Marianne und Alfred Wüst, 81 und 80 Jahre alt, in Illertissen geheiratet: standesamtlich an Silvester und kirchlich an Neujahr. Heute sind die beiden froh, einander zu haben und sich unterstützen zu können. Ihre Diamantene Hochzeit wurde im Kreis der Familie groß gefeiert.

Zu ihr zählen drei Söhne, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. Beim „Kober“, wie früher in Illertissen das Lokal neben dem „Alten Posthalterhaus“ genannt wurde, hatten sie sich an Silvester beim Tanzen kennengelernt. Wüst zog von Gottenau bei Markt Rettenbach nach Illertissen um und 1960 wurde beim „Kober“ auch Hochzeit gefeiert. Damals waren die Verdienstmöglichkeiten für den gelernten Handschuhmacher aus dem Egerland und die Absolventin der Hauswirtschaftsschule in Babenhausen schwierig. Marianne Wüst, eine gebürtige Neuhäusler aus Illertissen, war als ältestes Kind ihrer Familie auf das schnelle Geldverdienen angewiesen, nachdem der Vater früh gestorben war. Sie arbeitete bei der Firma Ruku in der Kofferrahmenabteilung, wo letztlich auch ihr Mann unterkam.

43 Jahre blieb er dort, bis er in Rente ging. Seine Frau, die trotz Kindern ihr eigenes Geld verdiente, hörte nach 13 Jahren auf, als sie schwer krank wurde. Später wurde sie Hausmeisterin im Pfarrheim, dann wechselte sie ins Caritasheim, wo sie die Cafeteria betrieb.

Dazu führten sie ein umtriebiges Familienleben, mit Wohnungswechseln und Campingurlauben bis nach Italien. Allerdings blieben schwere Erkrankungen nicht aus. Trotz einer gewissen Erholung bestimmen diese inzwischen ihren Tagesablauf. „Es war ein Leben mit Höhen und Tiefen“, resümiert Alfred Wüst. Seine Frau ergänzt: „Ich hoffe, noch möglichst lange meinen Mann unterstützen zu können. Wir brauchen einander.“ Während Alfred Wüst zu Hause gerne Kreuzworträtsel löst oder Computerspielen frönt, ist seine Frau in Illertissen noch bei vielen Anlässen zu treffen. So spielt sie Akkordeon an Seniorennachmittagen und ist im Kirchenchor, dem Egerländer Chor und beim Männergesangverein aktiv dabei. (lor)

Themen folgen