Die Backsteinhäuser der Spinnerei sollen bleiben

Der Sendener Bauausschuss äußert sich zum Abrissantrag einer Erbengemeinschaft - doch am Ende entscheidet das Landratsamt.

Von Angela Häusler

Die ehemaligen Produktionsgebäude der Spinnerei Ay nahe der Herrenmühle sollen abgerissen werden. Dies hat eine Erbengemeinschaft als Eigentümerin des Areals in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses beantragt. Die Sendener Stadträte aber würden einen Teil der historischen Gebäude gerne erhalten. Zu entscheiden haben sie das aber nicht, sie sollen lediglich eine Stellungnahme abgeben – für das Neu-Ulmer Landratsamt, das am Ende das letzte Wort hat.

Erneuerung ist grundsätzlich begrüßenswert

Grundsätzlich begrüßten die Sendener Fraktionen die Aussicht auf Erneuerung auf dem Areal, das sich zwischen dem Ayer Werkskanal und dem Altenheim Haus Konrad befindet. Der Schornstein und zwei Backsteingebäude an der Westseite des Grundstücks seien aber erhaltenswert, so der Tenor im Stadtrat.

Dieses Anliegen soll nun in der Stellungnahme formuliert werden, die die Stadt zum Abriss-Antrag beim Landratsamt einreicht. Was auf dem Areal geplant ist, ist bisher nicht bekannt. Wenn denn dort gebaut wird, würden die Pläne wieder beim Ausschuss in Senden landen.

Im Entwurf des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Isek) hatten die Stadtplaner für das Areal ein Nutzungskonzept angeregt. Denkbar sei dort die Ansiedlung von Betrieben, eines Nahversorgers oder aber eines Gründerzentrums.

