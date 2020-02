Die Barockstraße macht Halt in Witzighausen

Plus Die Kirche Mariä Geburt ist ein Kleinod am Wegesrand – und nun Teil einer großen Kultur- und Ferienroute, der Oberschwäbischen Barockstraße.

Wie ein Finger erhebt sich – weniger drohend, mehr mahnend – der Turm der Kirche Mariä Geburt über dem Rothtal. Nicht massig oder gar pompös erscheint er, eher behäbig schwäbisch, mit einem neckischen Spitzdach gekrönt, reichlich unspektakulär, vor einigen Jahren durch eine ansprechende Farbgebung bereichert. Wäre da nicht das Hinweisschild an der nahen Autobahn, viele würden das Kleinod am Wegesrand gar nicht wahrnehmen. Doch das soll sich ändern. Die Kirche ist nun, gemeinsam mit der Klosterkirche Roggenburg und der Schlosskapelle Illertissen, in die Oberschwäbische Barockstraße aufgenommen worden – als sehenswerte, bedeutende Station auf der beliebten Kultur- und Ferienroute.

Wallfahrer pilgerten schon früh nach Witzighausen

Dieser Glaubensort blühte auf in einer düsteren, lebensfeindlichen Umwelt: Ende des 16. Jahrhunderts grassierte wieder einmal die Pest in Süddeutschland, ganze Dörfer wurden dahingerafft, Familien auseinandergerissen. Hilfe und Trost erhoffte das gepeinigte, arme Volk, bei den Heiligen zu erhalten. Was nahm man dafür nicht für Mühen auf sich; stunden-, manchmal tagelange Pilgergänge zu wunderträchtigen Bildnissen und Statuen bleiben die einzige Hoffnung in jenen schwermütigen Jahren. 1611 war es dann auch, als erstmals Berichte über Wallfahrten auftauchten, die nach Witzighausen durchgeführt wurden. Ziel der Wallfahrer war das Gnadenbild, eine Figur Mariens mit dem Jesusknaben auf dem Arm, inmitten eines goldenen Strahlenglanzes. Zugeschrieben wird das Werk dem Meister des Illertisser Hochaltars Christoph Rodt.

Wie ein mahnender Zeigefinger in der Landschaft steht der Turm der Kirche. Bild: Ralph Manhalter

Ganz dem barocken Glanz verschrieben strahlt dagegen der Innenraum: Warm und heimelig mutet er an, der Stuck von Gottlieb Finsterwalder, sowie die Fresken von Christoph Thomas Scheffler tragen ihren Teil dazu bei.

Der Grundstein zur heutigen Kirche wurde 1738 gelegt; diese hatte aber schon einen Vorgängerbau, von welchem ein wesentlicher Teil des Turmes erhalten blieb. In der Folge erschuf Christian Wiedemann, der berühmte Baumeister aus Elchingen, einen der intimsten sakralen Räume im östlichen Schwaben. Was lag also näher, als dieses Schmuckstück in die Oberschwäbische Barockstraße zu integrieren, jener weitbekannten Touristikroute, welche seit Jahresbeginn auch den Landkreis Neu-Ulm berührt?

Die Barockstraße führt über Illertissen, Witzighausen und Roggenburg

Von Wiblingen kommend liegt Witzighausen geradezu auf dem Weg nach Roggenburg, ideal für einen kurzen oder gar längeren Aufenthalt. Die neuen Broschüren über die Straße sollen bei der Touristikmesse ITB Anfang März in Berlin vorgestellt werden, weiß Andrea Engel-Benz, Tourismusbeauftragte im Landratsamt Neu-Ulm zu berichten. Auch sei mittelfristig geplant, eine Neubeschilderung der gesamten Route, welche ausgehend von Ulm bis in den Bodenseeraum und die Ostschweiz verläuft, anzugehen. Wenn sich die Gläubigen auch heute in Witzighausen nicht mehr die Klinke in die Hand geben, so darf doch mit einiger Berechtigung darauf gehofft werden, dass sich so manch Kunstinteressierter in den kleinen Ort direkt neben der A7 verirren mag.

