23.02.2019

Die Botschaft der Bäume

Der Ulmer Friedrich Glorian arbeitet mit Tänzern und Musikern an einem experimentellen Stück für das Roxy

Von Dagmar Hub

Drei junge Frauen bilden mit ihren Körpern und Armen einen Baum. Seine Äste beginnen sich zu bewegen, zunächst nur wie von Wind bewegt. Dann scheinen sich aus dem Baum die Körper der Tänzerinnen zu lösen. Maria Palliani, Holly Swann und Jenna Nathan wirken in dieser Szene wie Dryaden, geisterhafte und mit den Bäumen eng verwobene Nymphen der Eichen der griechischen Mythologie, die Sterbliche bestraften, wenn sie einen Baum verletzten: Die jüngste Arbeit des Ulmer Musikers Friedrich Glorian, inspiriert von der Musik John Cages und der expressiven Tanzkunst Merce Cunninghams, setzt ein poetisches Zeichen für den Schutz der Natur, insbesondere für den Schutz großer alter Bäume. Sie ist zugleich eine Hommage an den US-amerikanischen Minimalisten Cage, einem der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Premiere von „Wild_Grandchild of Tree / Electric“ ist am Mittwoch, 27. Februar, um 20 Uhr im Roxy-Labor 1/12.

Ein einziges Foto existiert von jenem einzigen Mal, als der US-amerikanische Tänzer Cunningham 1975 als Solist das Werk „Child of Tree“ seines Lebensgefährten Cage interpretierte: Größtmögliche Freiheit damit – ganz im Sinn von Cage – für das Tanztheater „Wild_Grandchild of Tree / Electric“, das Glorian zusammen mit der früheren (und mit dem 2009 verstorbenen Cunningham befreundeten) Avantgarde-Tänzerin Sheela Raj, mit dem Electric Cello-Musiker Fried Dähn und dem Pariser Digital-Künstler Yukao Nagemi im Roxy auf die Bühne bringt. Raj holte dazu die beiden britischen Tänzerinnen Jenna Nathan und Holly Swann, mit denen sie bereits gearbeitet hatte, und – auf eine Empfehlung hin – die erfahrene italienische Tänzerin Maria Palliani nach Ulm.

Eine Menge Erfahrung, erzählt Sheela Raj, ist nötig, um die Improvisationsmusik Cages so aufführen zu können, dass aus der experimentellen Musik heraus auf verschiedenen Ebenen in der Wahrnehmung des Zuschauers Projektionen entstehen. Für das Spiel mit der Fantasie müssen Energien in der Live-Performance zusammengeführt werden, obwohl jede, wie Friedrich Glorian berichtet, „sein eigenes Ding macht“ – Musik und Visuals, und obwohl Konstellationen der Bühnenaktionen zusammengewürfelt werden. Die drei Tänzerinnen haben zwar mit Sheela Raj eine Choreografie erarbeitet, die beispielsweise in einer musiklosen Sequenz nach Rajs System des „Moving Breath“ funktioniert, in einer anderen Sequenz vom elektrischen Cello untermalt wird, aber auch sie haben innerhalb dieser Choreografie viel Freiheit. Keine Aufführung wird genau wie die andere werden, verspricht Glorian.

Wobei die Ulmer Produktion „Wild_Grandchild of Tree / Electric“ über John Cage hinausgeht, wie der Bezug auf das „Grandchild“ (Englisch: Enkelkind) als nächste Generation zum „Child“, andeutet. Glorian wollte nicht auf Cages Naturinstrumente – wie Kaktusnadeln – zurückgreifen, sondern live mit elektronischer Musik arbeiten. Das Publikum wird bei den Aufführungen in Anlehnung an die Happenings der 60er- und 70er-Jahre eine interaktive Rolle spielen. Auf poetisch-magische Weise möchten die Akteure auf die Wichtigkeit des Schutzes von Bäumen und besonders Baumriesen hinweisen.

Nach der Premiere am 27. Februar gibt es am 28. Februar und am 1. März jeweils um 20 Uhr weitere Aufführungen im Roxy. Karten gibt es unter anderem unter roxy.ulm.de und an der Abendkasse.

