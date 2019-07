vor 18 Min.

Die Bürgermeisterin geht mit Wehmut zum Fassanstich für das Dorffest

Zum letzten Mal wird Bürgermeisterin Ursula Brauchle beim Holzheimer Dorffest am Samstag das erste Fass Bier anzapfen.

Ursula Brauchle wird auf dem Dorffest am Samstag zum letzten Mal zum Holzschlegel greifen. Außerdem hat eine Party-Band ihren letzten Auftritt.

Von Willi Baur

Gleich mehrere Abschiede prägen am Wochenende das 43. Holzheimer Dorffest, das sich von einem beschaulichen „Dorfhock“ zu einer der beliebtesten Veranstaltungen dieser Art in der Region entwickelt hat. Bürgermeisterin Ursula Brauchle, deren Amtszeit im Frühjahr 2020 enden wird, darf am Samstag zum letzten Mal das erste Fass Bier anzapfen. Einen Tag später wird die beliebte Band Herz Ass, die seit Jahren dem Fest stimmungsvolle Abschlussabende beschert, ihre Abschiedsvorstellung geben.

Auch nicht zu vergessen: Letztmals wird auf dem Dorfplatz in seinem aktuellen Zustand gefeiert. Unmittelbar danach sollen die Arbeiten zur Neugestaltung beginnen. Bis zum nächsten Fest soll die Dorfmitte ein neues Gesicht bekommen. Was viele begrüßen dürften: Die alten Kastanien beim Rathaus, die zusammen mit der inzwischen etwas ramponierten Linde gewissermaßen die natürliche Kulisse bilden, sollen dabei weitgehend erhalten bleiben.

In Holzheim finden sich genügend Helfer

Mit zwei Ausnahmen hat Ursula Brauchle seit 2012 jeweils das erste Fass Bier auf dem Dorffest angezapft. Am Samstag wird sie dazu noch einmal zum wuchtigen Holzschlegel greifen. „Selbstverständlich auch mit etwas Wehmut“, räumt sie ein. Nicht nur, weil ihr die vielerorts als Männer-Domäne praktizierte Aufgabe stets viel Spaß gemacht habe. Brauchle, die schon vor ihrer Amtszeit viel Herzblut in das Dorffest investiert hat, misst diesem auch eine ganz wichtige Funktion bei: „Es fördert den Zusammenhalt in der Kommune und zeigt Jahr für Jahr, dass Holzheim eine Einheit bildet.“ Während andernorts Veranstalter oft um freiwillige Helfer kämpfen müssten, „können wir problemlos 400 bis 500 Kräfte mobilisieren“.

Der Stellvertreter der Bürgermeisterin, Thomas Hartmann, sagt: „Das im Vorjahr eingeführte System zur Personalplanung und Arbeitseinteilung hat sich bewährt.“ Auch er ist mittlerweile in die Organisation eingebunden und freut sich insbesondere darüber, dass neben dem einen oder anderen Urgestein im Team gleich mehrere jüngere Leute Führungsaufgaben übernommen haben. Hartmann blickt bereits ein Jahr voraus: „Im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Bereiches wird es einige Neuerungen geben.“ Bauliche und technische Vorkehrungen vor allem, die manche Vorbereitungen deutlich erleichtern dürften. Die Suche nach einem adäquaten Ersatz für die bewährte Stimmungsband Herz Ass allerdings bereite den Verantwortlichen noch Kopfzerbrechen, räumt Hartmann ein. „Das wird nicht einfach. Die haben das bisher einfach toll gemacht.“ Aber er ist zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird.

Mit Blick in die Zukunft sagt Bürgermeisterin Brauchle: „Ich wünsche uns noch viele weitere erfolgreiche Dorffest-Jahre mit einem ungebrochenen Engagement der Bürgerschaft.“ Einen speziellen Wunsch hat sie noch für ihren letzten Kampf mit dem Zapfhahn: „Hoffentlich stellen sie das Fass endlich einmal in die für mich passende Höhe.“

Buntes Programm beim Holzheimer Dorffest 2019

Das 43. Holzheimer Dorffest beginnt am Samstag, 27. Juli, um 17.30 Uhr. Zum Fassanstich spielt die Jugendkapelle Eintracht 98. Ab 19.30 Uhr folgt der traditionelle Stimmungsabend mit der Schützenkapelle Holzheim. Am Sonntag, 28. Juli, folgt auf den Festgottesdienst am Platz (Beginn: 9 Uhr) ein Frühschoppen mit den Musikfreunden Holzschwang. Ab 13 Uhr gestaltet der Musikverein Rammingen den Nachmittag und ab 18 Uhr präsentiert sich die Band Herz Ass auf ihrer Abschiedstour. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.

Zur Auflockerung gibt es auch diesmal eine Tombola, einen Schießstand sowie eine reichlich bestückte Bar. Der beliebte „Leibi-Express“ dreht wieder seine Runden.

Er soll heuer der Pfarrgemeinde für die Sanierung der Kirche und dem TSV Holzheim für einen neuen Boden in seiner Turnhalle zufließen. Ferner soll der Männergesangverein Holzheim einen Zuschuss für neue Auftrittskleidung erhalten.

Mehr über die geplanten Bauarbeiten am Dorfplatz lesen Sie hier: