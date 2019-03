18:58 Uhr

Die Bürgermeisterwahl im Landkreis Neu-Ulm wird spannend

In den Rathäusern im Landkreis steht ein Umbruch bevor. Die Kommunalwahlen 2020 versprechen Spannung.

Von Michael Ruddigkeit

Bis zu den Kommunalwahlen dauert es noch knapp ein Jahr, doch fest steht schon jetzt: Sie werden spannend. Während die Parteien noch an den Listen für die Stadt- und Gemeinderäte arbeiten, die erst in den kommenden Monaten festgezurrt werden, hat sich ein Großteil der amtierenden Bürgermeister im Kreis Neu-Ulm bereits zu seinen Absichten für 2020 geäußert. In den Rathäusern steht demnach ein großer Umbruch bevor. Sechs von 17 Rathauschefs haben ihren Abschied angekündigt. Dazu gehören kommunalpolitische Urgesteine wie Josef Walz (CSU) aus Pfaffenhofen, der nach 30 Jahren im Amt aufhört, und Karl Janson (Freie Wähler), der nach 24 Jahren als Bürgermeister von Vöhringen abtritt. Mit ihnen gehen viel Fachwissen und Kompetenz verloren, auch ihre vielfältigen politischen Kontakte. Das alles werden sich ihre Nachfolger neu erarbeiten müssen.

Mit Ursula Brauchle in Holzheim und Simone Vogt-Keller in Bellenberg treten außerdem die derzeit einzigen Bürgermeisterinnen im Landkreis nächstes Jahr nicht mehr an. Es wäre sehr wünschenswert, wenn 2020 auch weibliche Kandidaten ins Rennen um die Chefposten im Rathaus gehen würden. Bislang hat allerdings noch keine Frau entsprechende Ambitionen verkündet.

In Neu-Ulm lässt OB Gerold Noerenberg Parteifreunde und Gegner zappeln

Das könnte sich in den beiden größten Städten im Landkreis ändern, in denen die Bürgermeisterwahl zugleich am meisten Spannung verspricht: Neu-Ulm und Senden. Während Oberbürgermeister Gerold Noerenberg (CSU) seine Parteifreunde ebenso zappeln lässt wie die politischen Gegner, hat Raphael Bögge (parteilos) bereits angekündigt, dass er erneut kandidieren will – obwohl er alle Parteien gegen sich hat. Fest steht bislang, dass die SPD einen eigenen Kandidaten aufstellen möchte. Doch was machen CSU, Freie Wähler, Grüne, BiSS und UBG? Es wird interessant, wie viele Herausforderer am Ende gegen den amtierenden Rathauschef antreten. In Neu-Ulm wird sich wahrscheinlich so lange niemand aus der Deckung wagen, bis Noerenberg sagt, was er vorhat. Aus der CSU werden bereits Forderungen laut, dass bis zum Sommer Klarheit herrschen müsse. Ob bis dahin feststeht, was aus dem Nuxit wird, ist momentan völlig unklar. Das Votum des Landtags über die Kreisfreiheit Neu-Ulms könnte allerdings Noerenbergs Entscheidung über eine erneute Kandidatur beeinflussen – und wird eine gewichtige Rolle im Wahlkampf spielen.

Hier eine Übersicht über die Lage in den Städten und Gemeinden im Landkreis: Bürgermeisterwahl 2020: Wer hört auf, wer tritt wieder an?

Themen Folgen