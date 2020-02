vor 35 Min.

Die Ehrlich Brothers verzaubern Neu-Ulm ein letztes Mal

Die Ehrlich Brothers Chris (links) und Andreas gastierten in der Ratiopharm-Arena mit ihrem Programm „Dream and Fly“.

Die beiden Magier sind gerne gekommen, die Ratiopharm-Arena war meist ausverkauft und die Zuschauer begeistert vom Programm. Doch in Zukunft müssen die Brüder mit ihrer Show in größere Hallen ausweichen.

Von Andreas Brücken

Die Vernunft will nicht glauben, was die Augen sehen, wenn Chris und Andreas Reinelt alias die Ehrlich Brothers mit einem Hubschrauber wie aus dem Nichts auf der Bühne der Ratiopharm Arena landen. „Dream and Fly“ heißt das aktuelle Programm der Brüder.

Während man bei Produktionen, wie sie in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena zu sehen sind, gerne in Superlativen schwärmen möchte, treffen gesteigerte Attribute zur Beschreibung der spektakulären Zaubershow durchaus zu. So lassen die Magier das größte Bonbonglas auf der Bühne erscheinen, um anschließend die Süßigkeiten über die rund 4000 Besucher niederprasseln zu lassen. Auch die haushohe Säge, die von einem metallischen Todesengel geführt wird und die Chris vor den Augen der Fans zerteilt, dürfte im Showgeschäft wohl ihresgleichen suchen.

Ein Schrottauto wird in Neu-Ulm in einen Luxuswagen verwandelt

Nicht weniger spektakulär ist die Verwandlung eines Schrottautos in einen vergoldeten Sportwagen. Mit Funken, Flammen und viel Lärm erscheint das Luxusgefährt vor den Augen der verblüfften Zuschauer. Doch nicht nur mit Magie im Großformat wollen die Brüder ihre Fans begeistern. So erfüllt Chris Ehrlich dem siebenjährigen Brian einen Herzenswunsch, als er ihm sein verlorenes Kuscheltier wieder herzaubert. Überhaupt scheuen die Brüder den engen Kontakt zum Publikum nicht. Denn während sich die meisten Kollegen der Branche nur ungern in die magischen Zauberkarten blicken lassen, gehen die Ehrlich Brothers immer wieder durch die Zuschauerreihen, wo sie unter anderem zur Freude eines Besuchers dessen Zehn-Euro-Schein in einen Hunderter verwandeln. Selbst in der Pause posieren die beiden Brüder bereitwillig für Selfies mit ihren Fans.

Eine wahrlich zauberhafte Liebeserklärung an alle Mütter im Saal bietet Andreas Ehrlich mit einer fast poetischen Darbietung. Er lässt den sprichwörtlichen Geduldsfaden reißen, hält damit eine Handvoll gerissener Fäden in der Hand und zieht die Parallele: „Die Mutter bringt uns das Sprechen bei und erntet dann nur Widerworte.“ Dann formt der Illusionist aus den Fäden ein kleines Knäuel, während er hinzufügt, dass „die Liebe und der Zusammenhalt der Familie wieder alles vereint“. Anschließend zieht der Zauberer das Knäuel auseinander und präsentiert einen Faden am Stück.

Ehrlich Brothers wollen bewusst familienfreundlich sein

Mit ihrem familienfreundlichen und auf Sympathie getrimmten Showkonzept wollen sich die Ehrlich Brothers bewusst vom mystischen Image der Branche absetzen. Auch sucht man leicht bekleidete Damen als Assistentinnen vergeblich. Statt Frauen als optisches Beiwerk der Show zu degradieren, huschen unauffällig schwarz gekleidete Mitarbeiter über die Bühne. Mehr als 100 Helfer sorgen hinter den Kulissen für den reibungslosen Ablauf. Die beiden setzen seit jeher auf verspielte Magie mit Charme und Witz statt düsterem Hokuspokus oder mittelalterlicher Alchemie – offensichtlich mit Erfolg: Gleich zweimal hintereinander haben die Brüder damit die Neu-Ulmer Mehrzweckhalle ausverkauft.

Nach fast drei Stunden schaffen es die beiden Magier zum Schluss, ihr Publikum noch immer zu verblüffen, als sie scheinbar schwerelos über die Bühne schweben. Doch bleibt ein Wermutstropfen zum Abschied für die Fans: Während die Brüder seit Jahren regelmäßig in Neu-Ulm aufgetreten sind, sehen sich die beiden in Zukunft gezwungen, aus Platzmangel die noch größeren Hallen in Stuttgart und München zu bespielen.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Sebastian Lehmann im Kabarett: Meine Eltern sind die besten

Pfaffenhofer Rothtal-TV: Kabarett im Zeichen der Kommunalwahl