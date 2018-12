Die Fahrt mit dem Bähnle – ein überraschendes Abenteuer

Plus Zu den Feierlichkeiten in Weißenhorn wollte unser Redaktionsleiter erstmals mit dem Bähnle fahren. Doch dann gab es ein Problem.

Ich war vorher noch nie mit dem Bähnle gefahren, das sich offiziell „Der Weißenhorner“ nennt. Doch da ich zusammen mit einem Kollegen der Südwest Presse die kleine Jubiläumsveranstaltung im Bahnhof Weißenhorn moderieren sollte, wollte ich die Strecke einmal ausprobieren und meldete mich für die Sonderfahrt an, mit der etliche Gäste zum Veranstaltungsort rollten. Dort wollten wir über das Gute und über das Schlechte in fünf Jahren „Weißenhorner“ sprechen, über Verspätungen, Zugausfälle und Probleme mit den Anzeigen etwa. Ich sollte mehr Anschauungsunterricht bekommen, als erhofft.

Dem Lokführer passiert ein Missgeschick

Ich wollte nicht schon bei der Abfahrt in Ulm dabei sein, sondern erst in Neu-Ulm zusteigen – der besseren Parkplätze wegen. Kurz vor der offiziellen Abfahrt um 10.07 Uhr erschien auf der Anzeigetafel von Gleis vier ein kleines „+5“. Ein bisschen Verspätung, kein Problem. Dann wechselte die Anzeige und verkündete, hier werde gleich ein Zug halten, in den man nicht einsteigen solle. Auf Gleis vier rollte kein Zug ein, dafür wenig später auf Gleis drei. Das musste wohl der Nicht-Einsteigen-Zug sein. Der „Weißenhorner“ allerdings kam nicht nach fünf, nicht nach zehn und nicht nach 15 Minuten. Plötzlich rauschte ein Zug durch und verschwand wieder aus dem Bahntrog. Was war denn das? Wenig später die Antwort: Mein Handy klingelte und der Pressebetreuer der Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft erkundigte sich besorgt, ob ich denn schon in Weißenhorn sei oder noch in Neu-Ulm. Natürlich in Neu-Ulm. „Da sind wir gerade durchgefahren, der Fahrer hat vergessen zu halten.“ Äh... aha! Ob ich denn vielleicht mit dem nächsten Zug kommen könne, fragte er peinlich berührt, der fahre ja schon in zehn Minuten. Das tat ich dann, allerdings mit dem etwas flauen Gefühl, als Schwarzfahrer unterwegs zu sein, denn das Angebot eines Gratis-Trips galt ja nur für den vorangegangenen Zug.

Es kam kein Kontrolleur und es wurde dann doch noch eine nette Veranstaltung, bei der das Missgeschick mit dem vergessenen Moderator für einiges Grinsen sorgte. In der Weißenhorner „Endstation“ erfuhr ich auch den Grund für die Verspätung. Trotz wochenlanger Vorbereitung für diese Sonderfahrt fehlten dem Zugführer vor Fahrtantritt die notwendigen Papiere, die er noch schnell im Laufschritt besorgen musste. Dass er auch in Neu-Ulm halten sollte, war ihm irgendwie entgangen. Für die Rückfahrt versicherte der freundliche Pressemann: „Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass der Zug in Neu-Ulm hält.“ Hat dann auch geklappt. Na also, geht doch.

