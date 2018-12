13:16 Uhr

Die Fantastischen Vier begeistern in ausverkaufter Arena

Von „Captain Fantastic“ über „Tag am Meer“ bis „Troy“. Vor ausverkaufter Halle haben die Fantastischen Vier am Freitag Konzert Nummer zwei der „Captain Fantastic“-Tour in der Ratiopharm-Arena gegeben.

Die Fantastischen Vier begeistern in Neu-Ulm vor ausverkauftem Haus mehr als zwei Stunden mit Hits aus 30 Jahren Bandgeschichte – und beweisen Lokalkenntnisse.

Von Oliver Helmstädter

Mit ihrem zweitem Konzert nach dem Tourauftakt in Würzburg tasten sich die Fantastischen Vier langsam an die Heimat heran: Nach Neu-Ulm steht Stuttgart noch vor dem Heiligen Abend gleich doppelt auf dem Tourplan der Schwaben. Aber auch die Münsterstadt ist bekanntes Terrain für die Vier. Michi Beck, Smudo, Thomas D und Andy Y traten 2015 vor 11.000 Zuschauern beim Schwörkonzert auf. Und – die Älteren werden sich erinnern – 1991 im Ulmer Sauschdall vor geschätzten 20 Zuschauern.

Damals hatten sie gerade ihr Debütalbum „Jetzt geht’s ab“ veröffentlicht und waren ein Jahr vor ihrem ersten Hit „Die da“ noch völlig unbekannt. Als Jungspunde plauderten die inzwischen über Fünfzigjährigen nach ihrem Gig bei einem Bier mit jedem Besucher an der Bar im Jazzkeller der Prittwitzstraße. Und wer Michael Beck, Thomas Dürr, Michael Bernd Schmidt und Andreas Rieke am Freitagabend in der Ratiopharm Arena erlebt hat, weiß, dass sie es gerne wieder tun würden.

Die Wegbereiter deutschen Sprechgesangs und Träger des Jacob-Grimm-Preis für ihre Verdienste um die deutsche Sprache kommen so natürlich und ungestelzt rüber wie beste Freunde. Irgendwie, als wären sie schon immer dagewesen haben die Stuttgarter sich im kollektiven Gedächtnis der Nation eingebrannt – verstärkt durch zahllose Auftritte als Juroren oder in Quizshows.

25 Bilder Die Fantastischen Vier in Neu-Ulm Bild: Andreas Brücken

Konzert in Neu-Ulm: Die Fantastischen Vier zeigen eine starke Show

In Neu-Ulm zeigen die Fantastischen Vier auch, zu was moderne HD-Großbildschirme in der Lage sind. Zu Beginn der Show formen drei gleißend weiße Screens eine Mini-Bühne für den Old-School-Hip-Hop-Set: Rapper und Andy Y als DJ im Hintergrund. Kraftvoll kommt so „Tunnel“ von ihrem neuen Album „Captain Fantastic“ daher. Statt als Zugabe spielen sie ziemlich am Anfang ihren ersten Hit aus dem Jahr 1992: „Die da“. Ihre banale Jugendsünde, die Ihnen aber die Tür in den Mainstream aufstieß, können die „Fantas“ nicht ohne Ironie performen.

„Ich brauch’ das Equipment“, sagt Thomas D – der seit Jahren bei Konzerten Kontaktlinsen trägt – und setzt seine klobige Brille aus den 1990ern auf. Die Ü-50-Combo tänzelt synchron und Smudo fängt an: „Hallo Thomas, hallo alles klar?“. Zu diesem Zeitpunkt hat sich die Old-School-Bühne längst gewandelt. Wie schwerlos scheinen die hauchdünnen metergroßen Bildschirme sich hinter und über den Fantas zu bewegen, sodass sich zu fast jedem Song ein neuer Anblick ergibt.

In 30 Jahren hatten die Fantastischen Vier viele Hits

In 30 Jahren – das Jubiläum ist 2019 – haben die Stuttgarter eine unglaubliche Fülle an Hits produziert. Und kaum einer fehlt in Neu-Ulm. Von den Mithüpf-Klassikern wie „Populär“ oder „Was geht“ bis hin zu komplexeren Songs wie „25“ oder „Ernten was wir Säen“, einer der Höhepunkte der Shows. Großartig das blinde Verständnis der Vier bei diesem Stück aus dem schon über zehn Jahre alten Album Fornika. Die Fantas verwandeln den Track in Neu-Ulm in einen hypnotischen Rausch. Verstärkt wird der düstere Tenor des Songs durch eine verstörend wirkende Bildschirm-Choreografie.

Einen verstörenden Blick in eine mögliche Zukunft von Livekonzerten lässt ihr Hit „Zusammen“ erahnen: Der Sänger des Refrains, Clueso, tritt virtuell auf die Bühne, gestochenscharf, überlebensgroß und scheint mit den Fantas vom Bildschirm aus sogar zu interagieren. Wer braucht da noch echte Menschen? Ansonsten passt dieser – kommerziell sehr erfolgreiche – Popsong nicht so recht in den Abend. Die Vier benötigen keinen fünften Mann, alleine sind sie besser. Egal ob die Songs vom neuen Album wie „Hitisn“ kommen, oder Jahre auf dem Buckel haben wie „MfG – mit freundlichen Grüßen“.

Das Publikum tobt, die Herren begeistern ihre Altersgenossen und auch zahlreiche Teenies. „Uuuuuuuuuulmer“, ihr seid unglaublich sagt Smudo. Und die Vier im Plaudermodus fragen sich, ob man in Ulm eigentlich VfB-Fan ist. Und beweisen lokale Kenntnisse: „Klaro, es gibt ja den VfB Ulm“. Den Sportverein am Ulmer Eselsberg. Am Ende gibt‘s zu „Troy“ noch silberne Konfetti und goldene Luftschlangen. „Vielen Dank, dass ihr uns ’troy’ seid“, sagen sie zum Abschied. „Kein Wunder, bei einer derart grandiosen Show“, ist das Publikum versucht zu antworten.

