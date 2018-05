06:02 Uhr

Die Friedrichsau wird zum Schrauberparadies

Am kommenden Wochenende bietet die „Technorama“ alles rund ums Thema Oldtimer. Interessierte können sich umsehen und einiges erwerben.

Passionierte Oltimerfans, Autoschrauber und -sammler haben den Termin wahrscheinlich längst im Kalender stehen: Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Mai, findet wieder die „Technorama“ auf dem Ulmer Messegelände in der Friedrichsau statt. Dort gibt es nach Angaben der Organisatoren neben vielen Klassikern auch einige Überraschungen zu entdecken.

Von alten Fahrzeugen bis zum Zubehör

Vor 40 Jahren wollte der Gründervater der Veranstaltung, Helmut Leicht, einen Markt schaffen, die es den Oldtimer-Enthusiasten ermöglicht, alte Fahrzeuge sowie Ersatzteile und Zubehör zu kaufen und Gleichgesinnte zum Erfahrungsaustausch zu treffen. Diese Plattform ist die „Technorama“ noch heute. Mit 850 Ausstellern und rund 25000 Besuchern gehört sie zu den beliebtesten Oldtimer-Teile-Märkten Deutschlands. Weitere „Technorama“-Ableger gibt es im hessischen Kassel und im niedersächsischen Hildesheim.

Freunde alter Fahrzeuge finden auf der „Technorama“ Ersatzteile, technische Dokumentationen und Zubehör für fast alle Marken und Typen im gewohnten Umfang. Sowohl die Teilehändler als auch die Klubs, Vereine und Interessengruppen können nach Veranstalterangaben auf große Fachkenntnis zurückgreifen und den Besuchern mit Rat und Informationen weiterhelfen. Zusätzlich zaubern die Aussteller immer zur Messe unerwartete Schätze aus dem Hut. Vieles ist noch geheim, bekannt ist aber, dass Lamborghini-Traktoren einen besonderen Auftritt haben werden.

Eine Auktion als Höhepunkt der Schau

Ein weiteres Highlight soll eine Live-Oldtimer-Auktion mit Till Rosenkranz sein. Der Händler betreibt die „Oldtimer Boutique“ in Kissing bei Augsburg. Bereits am Samstag können die Fahrzeuge begutachtet werden. Am Sonntag kommen dann interessante Klassiker mit dokumentierter Vergangenheit unter den Hammer.

Die „Technorama“ ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr geöffnet, der Kartenverkauf beginnt jeweils schon um 7 Uhr. Rund 3000 Parkplätze befinden sich am Messegelände, im weitläufigeren Bereich stehen weitere Parkplätze zur Verfügung. Weil die Abstellmöglichkeiten an der Messe erfahrungsgemäß schnell belegt sind, empfehlen die Organisatoren, zeitig zu kommen. (az)

Themen Folgen