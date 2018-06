18:29 Uhr

Die Gänstorbrücke wird aus Sicherheitsgründen zur Hälfte gesperrt

Das viel befahrene Bauwerk über der Donau ist in einem besorgniserregenden Zustand. Wie es jetzt weitergeht, ist völlig offen.

Von Michael Ruddigkeit

Die Bauexperten in Ulm und Neu-Ulm wurden kalt erwischt. Sie wussten zwar, dass die Gänstorbrücke über der Donau in die Jahre gekommen und nicht mehr im besten Zustand ist. Wie schlimm es wirklich um das Bauwerk steht, zeigte sich aber erst vor wenigen Tagen. „Die Schäden sind dramatisch schlechter als wir befürchtet haben“, sagte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning am Donnerstag in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Die Stadtverwaltungen entschlossen sich zu einer Sofortmaßnahme. Zwei von vier Spuren auf der viel befahrenen Brücke werden aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Das 1950 errichtete Bauwerk war zuletzt in den Jahren 2016 und 2017 gründlich untersucht worden. Damals wurde der Zustand noch als zufriedenstellend eingestuft. Allerdings wurden auch kritische Stellen ermittelt, die vor wenigen Wochen gründlich überprüft wurden. „Dabei wurde festgestellt, dass es Bereiche mit sehr viel stärkerer Korrosion gibt als befürchtet“, erläuterte Tim von Winning. Daraufhin stellten die Fachleute statische Berechnungen an und kamen zu dem Ergebnis: „Die Brücke kann so nicht weiter betrieben werden.“ Bliebe die Belastung durch Autos und Lastwagen weiter so hoch wie bisher, bestünde die Gefahr, dass der Stahl in der Konstruktion nachgibt, die Brücke sich senkt und schließlich irreversibel beschädigt wird – die Verbindung zwischen Ulm und Neu-Ulm an dieser Stelle wäre gekappt. Durch die halbseitige Sperrung wird die Last auf dem Bauwerk verringert. So soll sichergestellt werden, dass die Brücke noch ein paar Jahre hält.

Jetzt soll es weitere Untersuchungen und Messungen geben, um festzustellen, ob das wichtige Bauwerk verstärkt werden kann. Eine Sanierung gilt als problematisch. Das heißt: Wahrscheinlich steht mittel- oder langfristig ein Neubau an. Eine Brücke dieser Größenordnung dürfte 15 bis 20 Millionen Euro kosten, schätzte Gerhard Fraidel, Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur der Stadt Ulm. Geld, dass die Städte nicht eingeplant haben – weil sie nicht damit gerechnet haben, dass die Gänstorbrücke derart marode ist. „Das trifft uns unvorbereitet“, räumte Tim von Winning ein. „Wir müssen ins kalte Wasser springen.“ Wie es weitergehe, könne man derzeit noch nicht sagen.

Autofahrer müssen sich jedenfalls auf massive Behinderungen einstellen. Schon mit vier Spuren war die Verbindung zwischen der Münchner Straße in Ulm und dem Augsburger-Tor-Platz in Neu-Ulm im Berufsverkehr oft überlastet. Mit nur zwei Spuren dürften Staus und zäh fließender Verkehr zum alltäglichen Ärgernis werden – und zwar bis auf Weiteres. Denn der jetzige Zustand wird monate-, vielleicht sogar jahrelang bestehen bleiben.

Gesperrt wurden die beiden mittleren Spuren auf der Brücke. So bleibt jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung offen. Die Geh- und Radwege auf beiden Seiten sind ebenfalls weiter nutzbar. Die Städte bitten ortskundige Autofahrer, die Gänstorbrücke für die Dauer der Sperrung zu meiden und nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Auf der 96 Meter langen und 18 Meter breiten Spannbetonbrücke sind täglich 18500 Fahrzeuge unterwegs, etwa sechs Prozent davon Lastwagen. Sie gehört den Städten Ulm und Neu-Ulm zu jeweils 50 Prozent.

Tim von Winning befürchtet, dass die Städte auch bei anderen Brücken und sonstigen Bauwerken noch böse Überraschungen erleben werden: „Das ist ein Problem, das vermehrt auf uns zukommt“, sagte er. Der Baubürgermeister hofft deshalb, dass Bund und Länder ein Förderprogramm für Sanierung auflegen werden.

