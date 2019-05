vor 18 Min.

Die Gelbe Tonne kommt, der Wertstoffhof bleibt

Bei der Entsorgung von Plastik setzt der Weißenhorner Stadtrat auf einen Kompromiss. Dennoch bleiben eine Frage und eine Forderung.

Von Andreas Brücken

Wertstoffhof oder Gelbe Tonne? Diese Frage treibt die Weißenhorner Räte seit einiger Zeit um. So auch jüngst in der Stadtratssitzung, als das Thema erneut auf den Tisch gebracht wurde. Grund dafür ist ein neues Ausschreibungsverfahren des Vertragspartners für die Sammelsysteme, für welche die Abfallwirtschaftsbetriebe Neu-Ulm in Verhandlung treten werden. Die Städte und Gemeinde sollten deshalb ihre Vorstellung äußern, wie Wertstoffe in Zukunft gesammelt werden sollen. Bisher müssen Folien, Becher und Tüten aus Kunststoff in der Fuggerstadt zum Wertstoffhof gebracht werden – das gleiche gilt in Vöhringen und Illertissen.

Auch interessant: Verpackungsmüll im Landkreis: Gelber Sack für alle?

Jetzt legte die Weißenhorner Stadtverwaltung den Räten die Empfehlung vor, die Bürger mit Gelben Tonnen zu versorgen. Zusätzlich soll weiter die Möglichkeit bestehen, den Verpackungsmüll an den Wertstoffhöfen abgeben zu können. Damit wolle man den Bürgern entgegenkommen, die keinen Stellplatz für die Tonne haben oder mehr Kunststoffabfälle entsorgen müssen, als darin Platz haben.

Mit dem Vorschlag lief die Verwaltung bei Ulrich Fliegel offene Türen ein. Der Grünen-Stadtrat kritisiert schon seit langem, dass besonders die Bürger aus entlegeneren Ortschaften die weiten Wege zum Wertstoffhof kaum in Kauf nehmen würden: „Die Umverpackungen landen dann im Restmüll und nicht in der Wiederverwertung.“ Ob die Gelbe Tonne bei vierwöchiger Leerung ausreichend sei, stellte Fliegel in Frage: „Die Deutschen sind bekanntlich Weltmeister im Müllproduzieren.“

Weißenhorn führ die Gelbe Tonne ein, der Wertstoffhof bleibt

Herbert Richter (SPD) war bislang Befürworter des Wertstoffhofes. Die Gelbe Tonne ergänzend einzusetzen, sei jedoch ein guter Kompromiss, fand er. Doch wollte Richter gleichzeitig das Übel bei der Wurzel packen: Mehr Aufklärung zur Müllvermeidung sei auch in Zukunft wichtig, betonte er.

Marcus Biberacher (CSU) lobte den Vorschlag der Verwaltung ausgiebig: Er habe in den vergangenen Wochen viele positive Rückmeldung von den Bürgern bekommen. „Die Sorgen, dass die Leute keinen Platz für die Mülltonne haben, ist mit der Möglichkeit, weiter den Wertstoffhof nutzen zu können, vom Tisch“, sagte er.

Mehrheitlich sprachen sich die Stadträte für den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung aus.

Lesen Sie auch: Es geht beim Einkaufen auch ohne Plastik

Themen Folgen