01.10.2018

Die Gemeinde auf einen Blick

Elchingen stellt Broschüre für Neubürger und Einwohner vor

Elchingen Als Handreichung für Neubürger stellte Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb jüngst die neue Broschüre der Gemeinde vor. Bereits in der 13. Auflage gibt das 53-seitige Heft Auskunft über die drei Ortsteile. Erstmals auf einer Bürgerbroschüre zu sehen ist das offizielle Gemeinde-Logo, das die Klosterkirche, die Donau und die drei Ortsteile darstellt.

Unter der Rubrik „Wo finde ich was“ stellen sich die Behörden vor, die in der Gemeindeverwaltung für die Bürger zuständig sind. Doch nicht nur neu zugezogene Bewohner sollen interessante Hinweise in der Broschüre finden. Schließlich haben die Macher des Heftchens auch ein großes Stück Lokalpatriotismus einfließen lassen. Wenn Eisenkolb über seine Gemeinde spricht, kommt er ins Schwärmen: „Von A wie Aquajogging bis Z wie Zumba ist hier alles möglich.“ Geografisch habe Elchingen den Charme einer ländlichen Gemeinde zu bieten, so Eisenkolb weiter: „Von jedem Haus sind es höchstens 800 Meter, bis man eine Wiese oder den Wald erreichen kann.“ Andererseits sei man mit der Bahn auch schnell im städtischen Raum wie zum Beispiel Ulm.

Natürlich dürfen in der geschichtsträchtigen Umgebung die historischen Hintergründe nicht fehlen. So erfahren die Leser unter anderem auch die Bedeutungen der drei Ortswappen oder die schicksalhaften Ereignisse des ehemaligen Klosters. Eine Auflage von 7000 Exemplaren liegen für die Bürger im Rathaus bereit. Zwar habe man auch überlegt, die Broschüren an alle Haushalte zu verteilen, „doch wir wollten nicht, dass das Heft zu ungelesen im Papierkorb landet – dafür ist es zu schade“, so Eisenkolb. (anbr)

