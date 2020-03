vor 32 Min.

Die Geschichte der Geschwister Scholl ließ sie nie los

Elisabeth Hartnagel, Schwester von Hans und Sophie Scholl, ist einen Tag nach ihrem 100. Geburtstag gestorben. Ein Nachruf.

Von Dagmar Hub

Es war einer jener Abende an der Ulmer Vhs, an denen der Club Orange bis zum letzten Platz gefüllt war. Elisabeth Hartnagel , die zwischen Hans und Sophie Scholl geborene Schwester der am 18. Februar 1943 als Mitglieder der Weißen Rose hingerichteten Geschwister, erzählte. Das tat sie erst nach dem Tod der ältesten Schwester Inge. Nun starb auch Elisabeth Hartnagel – am Tag nach ihrem 100. Geburtstag, am vergangenen Freitag.

Elisabeth Hartnagels Erzählen war an jenem Abend im Club Orange lebhaft und blieb doch immer auch ein wenig verhüllt. In ihre blauen Augen blickend fragte man sich beim Zuhören bange, was für Bilder diese Augen gesehen haben mochten, für die es keine Worte gibt. Damals, nach dem gewaltsamen Tod der Geschwister, damals, als eine Frau an der Haustür klingelte und erklärte, sie habe nur sehen wollen, wie jemand aussieht, dessen Geschwister geköpft wurden. Man musste schlucken, wenn sie sprach – vielleicht gerade deshalb, weil Elisabeth Hartnagel beim Sprechen den Effekt auf den Zuhörer nicht intendierte und wie absichtslos sprach.

Schwester der Geschwister Scholl: Gedenken an Elisabeth Hartnagel

Hildegard Kronawitter , die Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung , sprach Elisabeth Hartnagels Familie am Wochenende ihr Beileid aus: „Wir gedenken der Zeitzeugin und zollen ihr unseren großen Respekt für die besonnene und würdigende Art der Erinnerung an ihre von den Nazis ermordeten Geschwister.“ Vom Tod ihrer Geschwister am 27. Februar 1945 hat Hartnagel der Stiftung zufolge aus der Zeitung erfahren, zwei Wochen davor hatte sie die beiden noch in München besucht. „Ich habe mir damals einfach gewünscht, ich sei verrückt, ich würde mir das alles einbilden, es würde bestimmt nicht wahr sein“, beschrieb Hartnagel ihre Gedanken in diesem Moment später. Sie selbst wurde wie ihre Eltern und wie ihre Schwester Inge kurz nach der Beisetzung in Schutzhaft genommen. Bruder Werner war 1944 als Soldat an der sowjetischen Front gefallen. Im Gefängnis erkrankte Elisabeth Hartnagel schon nach kurzer Zeit schwer, entlassen wurde sie dennoch erst zwei Monate später.

Die Geschichte ihrer Familie hat Elisabeth Hartnagel nicht losgelassen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, wenn man die Letzte ist. Die Letzte, die aus eigenem Erleben erzählen kann. Und diejenige, die – im Herbst 1945 – den Verlobten ihrer hingerichteten Schwester Sophie heiratete. Das Ehepaar bekam vier Söhne: Thomas, Jörg, Klaus und Martin. Den Briefwechsel Fritz Hartnagels und Sophie Scholls hat sie selbst abgetippt, er erschien im Jahr 2005 als Buch.

Trotzdem: Elisabeth Hartnagel war auch schüchtern. Sie war die Scheuste ihrer Familie, gelernte Kindergärtnerin, und lange auch im Schatten ihres Mannes, der gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik kämpfte. Immer aber legte sie bescheidenen Wert auf die Feststellung „Ich war doch nicht im Widerstand.“ Nun aber ist auch ihre Stimme als die einer wichtigen Zeitzeugin verstummt. (mit az)

