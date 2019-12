vor 20 Min.

Die Geschichte der Rathausfassade

Im 61. Band von „Ulm und Oberschwaben“ erfahren Leser unter anderem vieles über Malerei

Der soeben erschienene 61. Band von „ Ulm und Oberschwaben“, herausgegeben vom Michael Wettengel und Frank Brunecker im Auftrag des Vereins für Kunst und Altertum in Oberschwaben und der Gesellschaft Oberschwaben für Geschichte und Kultur, widmet einen großen Teil seiner mehr als 400 Seiten Ulmer Themen aus verschiedenen Jahrhunderten zwischen Mittelalter und Nationalsozialismus.

Mit der Fassadenmalerei des Ulmer Rathauses beschäftigte sich die Ulmerin Dorothea Mengele intensiv in ihrer Masterarbeit: Sie berichtet davon, dass offen ist, seit wann der Standort des Ulmer Rathauses bebaut ist – gesichert ist jedoch ein Kaufhaus an jener Stelle, das 1369/70 um den heute noch erhaltenen Ostteil erweitert wurde. Die prunkvollen Fenster im Obergeschoss werden auf den Anfang des 15. Jahrhunderts datiert, und nach einem umfangreichen Umbau des Gebäudes in den Jahren 1539/40 wurden ein Neubau im Norden und der bestehende Ostteil mit einem Bilderzyklus geschmückt, der einen Tugendspiegel mit teils biblischen und teils historischen Figuren darstellte. Bald danach wurde auch die schadhafte alte astronomische Uhr des Rathauses gegen eine neue ausgetauscht. Im Lauf der Zeit verwitterte die gotische Malerei, und als man sich Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Restaurierung entschloss, war wohl vieles nur noch fragmentarisch erkennbar. Die Restauratoren von damals aber orientierten sich – im Gegensatz zu Fassadenmalereien an den Rathäusern vieler anderer Städte – an zur Verfügung stehenden Quellen, sodass sich Ulm in der Situation befindet, einen nach Originalbildern restaurierten Bilderzyklus zu besitzen.

Weitere Themen des Bandes sind unter anderem Enno Bünz’ Vergleich der Grundsteinlegungsdenkmäler am Ulmer Münster mit denen anderer Kirchen, Claudia Ecksteins informativer Aufsatz über das mittelalterliche und frühneuzeitliche Ziegeleiwesen Ulms und Tobias Jammerthals Recherche zu Philipp Melanchthons Einstellung zu Ulm, die auf der Tatsache fußt, dass etwa 80 der Briefe, die von Melanchthon erhalten sind, mit Ulm zu tun haben, obwohl der Humanist und Theologe wohl nie in Ulm war. Wohl aber scheint Melanchthon die Ulmer Art eines eher großzügigen Umgangs mit der Reformation mit Skepsis beobachtet zu haben. Sein Ansprechpartner war der Ulmer Reformator Martin Frecht, der später aus Ulm verbannt wurde. Johannes Keplers Aufenthalt in Ulm beschäftigt Hans-Joachim Albinus und Detlef Suckrau; Viktoria Schaefer und Hans-Joachim Winckelmann recherchierten grundlegend zu den Klassifizierungen und Therapien von Fieberkrankheiten im Werk des Ulmer Arztes Johannes Franc, und Wolfgang Schöllkopf forschte zu Hans Scholl und dessen Glaubenshaltung. Über Ulm hinaus in den bayerischen Bereich weist ein Aufsatz von Burckhard Pichon über den innovativen Ulmer Industriepionier Johann Georg Krauß, der als Maschinenbauer bei Philipp Jakob Wieland angestellt war und der auch die „Spinnerei und Weberei in Ay“ gründete. (köd)

