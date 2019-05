09:00 Uhr

Die Gewerbeschau in Senden war ein Erfolg

Der Gewerbeverband zieht bei seiner Jahresversammlung Bilanz. Die Stadtverwaltung hat ein Zuckerl für die Adventszeit parat.

Von Angela Häusler

„Ein wildes Jahr“ hat der Sendener Gewerbeverband laut Vorsitzendem Stefan Lehmann hinter sich. Zeitintensive Vorbereitungen haben die Mitglieder beschäftigt. Dazu gehörte die Gewerbeschau, die „sehr gut angenommen wurde“, sagte Lehmann. Im Anschluss habe sich gezeigt, dass der Wunsch besteht, sie zu wiederholen. „Die nächste wird im Jahr 2020 stattfinden“, kündigte Lehmann an.

Die Kontakte zur Stadtverwaltung seien konstruktiv, es habe mehrere Treffen im Rathaus gegeben. So sei es beispielsweise schnell gelungen, Sponsoren für die Apfelbäume zu finden, die zum Teil in der Innenstadt platziert sind. Diese werde „Stück für Stück“ aufgewertet. Im Herbst plant der Verband einen verkaufsoffenen Sonntag. Dabei soll das im Frühjahr getestete Konzept für den Markt in der Hauptstraße Anwendung finden, zudem sei ein Weinfest geplant.

Bögge: "Der Frühlingsmarkt war eine Enttäuschung"

„Der Frühlingsmarkt war eine Enttäuschung, da brauchen wir gar nicht drumrum reden“, erklärte Sendens Bürgermeister Raphael Bögge in seinem Grußwort. Leider hätten dabei sieben von 30 Ausstellern gefehlt. Man werde auch mit den Innenstadthändlern Gespräche führen. „Wir wollen gemeinsam besser werden“, sagte er. Zum Gewerbeverband bestehe „ein Vertrauensverhältnis, dass mit den Jahren gewachsen ist.“ Die Verwaltung wolle den Händlern in der City dieses Jahr etwa durch kostenfreies Parken an den vier Adventssamstagen entgegenkommen.

Weil der bisherige Kassierer Manuel Schrapp ausscheidet, rückt Michael Lämmle nach. Nachfolger für Beisitzer Rainer Höhn ist nun Jens Bader. „Wir haben wieder einiges vor“, sagte Lehmann, und ergänzte angesichts des Kommunalwahljahrs 2020: „Wir freuen uns auf Gespräche mit allen Fraktionen“.

