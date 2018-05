vor 3 Min.

Die Illerzeller Straße bleibt im Fokus der Blitzer

Die Kommunale Verkehrsüberwachung kontrolliert laut eigenem Bericht vor allem vor Schulen. Temposünder bescheren der Stadt Vöhringen einen Gewinn.

Von Madeleine Schuster

Seit es die Kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) in der Region gibt, fahren die beteiligten Gemeinden mal ein finanzielles Minus, mal ein Plus ein. Je nachdem, wie viele Temposünder erwischt, wie viele Knöllchen verteilt und welche Anschaffungen gemacht werden mussten. Im vergangenen Jahr ließen es Falschparker und Raser in der KVÜ-Kasse klingeln. Alle Kommunen, die der Zweckverbund betreut, erzielten einen Überschuss. In Vöhringen waren es ungefähr 13800 Euro, die die Stadt eingenommen hat. Vor allem die Illerzeller Straße drückte die Fallzahlen nach oben, wie KVÜ-Geschäftsstellenleiterin Tanja Knopf im Hauptausschuss berichtete.

Knopf zufolge wird an der Straße, an der auch das Illertal-Gymnasium liegt, vor allem zu Zeiten des Schülerverkehrs geblitzt. Mit den Kontrollen sollen Raser zur Einsicht gebracht werden. Wie Stadtrat Johann Gutter (CSU) sagte, habe man das Ziel der „Verkehrserziehung“ allerdings wohl „mehr oder weniger verfehlt“ – denn die gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen waren 2017 in den beteiligten Kommunen insgesamt gestiegen.

Nur auf die mangelnde Moral der Verkehrsteilnehmer zurückzuführen ist dies laut Jahresbericht der KVÜ allerdings nicht. Denn 2017 war ein neues Messfahrzeug im Einsatz, das die Geschwindigkeiten in beide Fahrtrichtungen überwachen kann. 2016 konnte dieses nur fünf Monate lang genutzt werden.

In Vöhringen wurde auf Wunsch der Stadträte im vergangenen Jahr zudem die Heerstraße in Illerberg verstärkt ins Visier der Kontrolleure genommen. Anwohner hatten sich beklagt, dass dort vor allem abends und nachts gerast werde. Knopf sagte, die KVÜ habe deshalb Nachtmessungen durchgeführt – unter anderem im Rahmen des Blitzermarathons, an dem sich der Verbund heuer erstmals beteiligt hatte.

Zusätzlich zu den Geschwindigkeitskontrollen regte CSU-Stadtrat Bernhard Thalhofer an, in der Heerstraße Tempoanzeigen aufzustellen. Und Wilfried Maier (SPD) nutzte die Bilanz, um ein durchgehendes Tempo-30-Limit auf der Illerzeller Straße anzuregen. Bürgermeister Karl Janson (FWG) sagte, dass auch im vergangenen Jahr wieder „verstärkt Anregungen aus der Bürgerschaft berücksichtigt“ worden seien. Es sei nicht das primäre Ziel der Verkehrsüberwachung, ein Plus zu erwirtschaften. Im Vordergrund stehe die Sicherheit. Die KVÜ sei keine „Abzocke“.

Die KVÜ in Kürze

Der kommunalen Verkehrsüberwachung – kurz: KVÜ – sind die Städte Illertissen, Senden, Vöhringen und Weißenhorn sowie die Gemeinden Unterroth, Altenstadt und Kettershausen angeschlossen. Im fließenden Verkehr – also bei Geschwindigkeitskontrollen – sind die Verstöße im vergangenen Jahr in den meisten Orten gestiegen. In Vöhringen blieb die Zahl konstant. Im ruhenden Verkehr ist die Zahl der Verstöße insgesamt zurückgegangen.

