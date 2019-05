vor 3 Min.

Die Kirchturmuhr ist bald auf der Höhe der Zeit

Das Uhrwerk der Holzheimer Pfarrkirche soll künftig elektronisch gesteuert werden. Die Technik dafür kommt aus Roggenburg.

Von Willi Baur

Seit Generationen gilt im Holzheimer Gemeinderat der Schlag der nahen Kirchturmuhr als verbindliches Signal für den jeweiligen Sitzungsbeginn. Wer danach kommt, hat in der Regel keine Chance: Dann wartet das rosarote Sparschwein.

Unpünktliche werden sich künftig mit Verweisen auf zeitliche Abweichungen noch schwerer tun. Denn die bislang analog betriebene Turmuhr soll jetzt auf eine Funksteuerung umgerüstet werden, damit sozusagen auf die Sekunde genau die Viertelstunden schlagen.

Doch das ist noch nicht alles: Das von der katholischen Kirchenstiftung vorgeschlagene und von einem Roggenburger Unternehmen angebotene Modell kann offenbar noch mehr, unter anderem mit einem Touchscreen programmiert werden. Es ist damit nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes auf der Höhe der Zeit, sondern dem Anbieter zufolge in seiner „Bedienphilosophie und Funktionalität einzigartig auf dem deutschen Markt“.

Die Gemeinde Holzheim übernimmt die Kosten der Umrüstung

Da nehmen sich die Kosten von rund 2200 Euro vergleichsweise bescheiden aus. Der Gemeinderat beschloss denn auch in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Betrag seitens der Kommune zu übernehmen. „Als freiwillige Leistung der Gemeinde“, wie Bürgermeisterin Ursula Brauchle vorab klargemacht und einer möglichen Diskussion darüber die Grundlage entzogen hatte. Denn Debatten über eine kommunale Zahlungspflicht in vergleichbaren Fällen hat es in der Vergangenheit durchaus schon gegeben, in Holzheim wie in vielen anderen Orten auch. Beiträge in diversen Medien wie in der Fachliteratur künden reichlich von kontrovers geführten Auseinandersetzungen zwischen weltlichen und kirchlichen Institutionen.

Unbestritten dabei ist, dass Kirchturmuhren und Glocken über Jahrhunderte hinweg auch eine öffentliche Funktion hatten. In Zeiten vor allem, als die Turmuhr oft der einzige Zeitmesser im Dorf war. Und heute? „Wir sollten unsere Entscheidung unabhängig von der eindeutigen Rechtslage treffen“, schlug Brauchle vor. Historisch betrachtet sei der Unterhalt von Kirchturmuhren fraglos eine Gemeindeaufgabe gewesen, „jetzt sehen wir das eben als Gewohnheitsrecht oder als Brauchtum“. Ihr Wunsch deshalb: „Wir sollten das weiterhin so handhaben.“ Im Gremium widersprach niemand.

