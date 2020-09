vor 32 Min.

Die Kultband Kraan meldet sich zurück – Hellmut Hattler im Gespräch

Plus Im Oktober erscheint ein neues Studioalbum der Kult-Band Kraan. Hellmut Hattler erzählt, wie die Ulmer Jazzrocker in Corona-Zeiten Inspiration fanden.

Von Dagmar Hub

Das letzte Album der Jazzrock-Band Kraan, „Diamonds“, erschien vor zehn Jahren und eigentlich wollten die drei Musiker der in Ulm vor 50 Jahren gegründeten Band, die zu ihrer aktivsten Zeit zu den bekanntesten ihres Genres gehört hatte, lieber live spielen als im Studio. So war es gedacht. Das 2018 auf den Markt gekommene Album „The Trio Years“ war auch ein Livemitschnitt. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Konzerte zu spielen wurde schwierig bis unmöglich und Hellmut Hattler, der vor drei Jahren schwer an Leukämie erkrankt war und sich ins Leben zurückkämpfen musste, zog sich stärker ins Private zurück, in Aufheim, wo er mit seiner Lebensgefährtin Isabel Ngnoubamdjum wohnt.

Als der öffentliche Kulturbetrieb zum Stillstand kam, da fanden Hellmut Hattler und seine Band-Kollegen von Kraan neue Inspiration. Bild: Dagmar Hub

Am 2. Oktober veröffentlicht die Band Kraan ihr neues Album

„ Corona hat unsere Planungen relativiert“, erzählt Hellmut Hattler. „Wir hatten plötzlich alle viel Zeit, waren zu Hause. Eigentlich hatte es im November schon angefangen, dass mir neue Sachen einfielen, und entstanden sind meine Stücke dann in der Zeit des Lockdown. Es gibt ja im Grunde keine Krise, die nicht auch eine Chance ist.“ So geht es auf die Pandemie-Situation zurück, dass am 2. Oktober – gut 50 Jahre nach der Gründung von Kraan – ein neues Studioalbum veröffentlicht wird. „Sandglass“ wird es heißen, und es wird auf Vinyl und als CD erhältlich sein, je nach Vorliebe der Fans, und für Sammler als Limited Edition in einer Auflage von 200 Stück sogar auf orangefarbenem Vinyl – und natürlich auch digital.

Vier neue Stücke hatte er, berichtet Hattler. Die Bandmitglieder schickten die Dateien untereinander während des Lockdown digital hin und her, ein Song kam von Schlagzeuger Jan Fride dazu, und dann erzählte Gitarrist Peter Wolbrandt, dass er auch Stücke in der Schublade habe. „Wir waren total euphorisiert“, beschreibt Hattler die Stimmung in der Band – auch als sich noch eine Schlagzeug-Aufnahme des im vergangenen Jahr verstorbenen Ingo Bischof fand, der bis 2007 Keyboarder der Band gewesen war. „’Moonshine on Sunflowers’ klingt sphärisch, elegisch, wie eine Message aus dem Jenseits“, erzählt Hattler. Trompeter Joo Kraus steuerte einen Instrumentaltitel bei. „Und plötzlich hatten wir 13 Stücke!“

Kraan, Jazz, Rock, Jazzrock, Hellmut Hattler, Video, WDR, Rockpalast

Hellmut Hattler erklärt, wovon die neuen Kraan-Songs handeln

Sieben gesungene Songs mit sehr intensiven Texten und sechs instrumentale Stücke sind es, die unter dem Leitmotiv stehen: „See the time pass – There is a crack in the sandglass.“ Ein Sprung in der Sanduhr – nach seiner eigenen Erkrankung, nach dem Tod Ingo Bischofs und nach dem Corona-Tod des Vaters seiner Lebensgefährtin ist die Endlichkeit des Seins für Hattler präsent. Die kostbare Lebenszeit lässt sich nicht verlängern, sondern nur intensivieren. Ein Album, das nach Abschied klingt, ist „Sandglass“ aber nicht, erzählt der Bassist – auch wenn Peter Wolbrandts „Das Meer“ das „Vorbeisein“ beschreibt. „Für uns gibt es das Gefühl, auf eine bestimmte Weise zu den Anfängen zurückzukehren. Ich höre die Stücke tatsächlich zur Zeit täglich beim Waldspaziergang“, erzählt Hattler. „Und das Schönste an ihnen ist: Sie sind arglos. Wir hatten keine Erwartungen zu erfüllen. Es kommt alles aus dem Herzen, und wir haben uns an der Arbeit gefreut – wie es Amateure tun.“

Das Kraan-Album "Sandglass" hat, aus Hattlers Sicht, keine Schwächen

Charme, Ruhe und vor allem eine große Aufrichtigkeit liege in den Stücken, sagt Hellmut Hattler. „Wir müssen niemand eine Ideologie oder Verschwörungstheorie aufoktroyieren, niemand in eine bestimmte Richtung drängen. Es gibt kein Müssen.“ Aus der Zeit gefallene Musik, die für ihn selbst nur ein Problem habe, sagt Hattler, nämlich ein Luxusproblem: „Normalerweise hat jedes Album Stärken und Schwächen, und man weiß genau, wo die Schwächen sind. Bei diesem – es scheint, dass es keine Schwächen hat. Ob das eine Schwäche ist, oder ob es wirklich ein perfektes Album gibt? Vielleicht ist es ja wirklich ein gutes Werk geworden?“ Ganz „happy“ sei er jedenfalls mit dem, was da in der Zeit des Rückzugs entstand. Oder wie es im Refrain von Hattlers „Solitude“ heißt: „Solitude can’t bring me down“. Die Einsamkeit kann mich nicht niederringen.

Lesen Sie auch: