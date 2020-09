00:32 Uhr

Die Kulturnacht erleben – mit freiem Eintritt

Wir verlosen Tickets für das Event in Ulm und Neu-Ulm

Eine Nacht, zwei Städte, 90 Veranstaltungen und 500 Akteure, ganz im Zeichen der Kultur – auch im Corona-Jahr 2020 ist es den Städten Ulm und Neu-Ulm gelungen, eine Kulturnacht zu organisieren. Am 19. September finden in den Museen, Sälen, Galerien, Cafés, Kneipen und Kunststätten der Doppelstadt allerlei bunte, kulturelle Events statt. Hier präsentieren sich große und kleine Institutionen, Kreativköpfe aus der Region. Dabei erfordern die besonderen Umstände in diesem Jahr auch besondere Regeln und Formate: Kurze Programmblöcke und schnell wiederholbare Aktionen sollen garantieren, dass möglichst viele Besucher eine breite Palette der Veranstaltungen erleben können. Auch mit Abstand und Hygieneregeln soll es eine kurzweilige, facettenreiche Nacht werden.

Als Leser der Neu-Ulmer Zeitung können Sie diese besondere Nacht auch kostenlos erleben. Wir verlosen zehnmal jeweils zwei Tickets für einen freien Eintritt zur Kulturnacht 2020. Wer gewinnen will, schreibt bis Dienstag, 15. September, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Kulturnacht“ an die Adresse gewinnspiel@nuz.de. Wichtig: Bitte dabei den vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben.

Die Gewinner der Verlosung werden umgehend informiert und können die Karten dann direkt in der Redaktion der Neu-Ulmer Zeitung, Ludwigstraße 10, 89231 Neu-Ulm, im ersten Stock abholen, jeweils von 9 Uhr bis 11.30 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO auf unserer Homepage unter www.nuz.de/datenschutz oder auch unter Telefon 0821/777-2355. (veli)

Karten für die Kulturnacht zu regulären Preisen sind in der Tourist-Information im Ulmer Stadthaus, Münsterplatz 50, erhältlich. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Weitere Informationen zur Kulturnacht, samt Programm und Hygieneregelungen, finden sich im Internet auf der Seite www.kulturnacht-ulm.de. Außerdem informiert eine Kulturnacht-App, die sich in allen gängigen App-Stores auf ein Smartphone herunterladen lässt, über die Veranstaltungen des 19. September.

