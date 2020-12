vor 18 Min.

Die Luft wird dünner für den DAV in Neu-Ulm

Plus Nach jahrelangem Wachstum verliert Neu-Ulms größter Verein etwa zehn Prozent seiner Mitglieder. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem die Sektion derzeit zu kämpfen hat.

Von Stefan Kümmritz

Lange Zeit sah es so aus, als würde der DAV Neu-Ulm, immerhin der mitgliederstärkste Verein in der Stadt, ziemlich unbeschadet durch die Corona-Krise kommen. Auch wenn er noch ganz gut dasteht, muss er jetzt Ende 2020 die Jahresmitgliedsbeiträge um 17 Euro auf 79 Euro erhöhen. Unter anderem hat das zur Folge, dass die Zahl der Vereinsangehörigen nicht weiter steigt, sondern statt wie normal um fünf nun um zehn Prozent auf rund 8500 sinken wird.

„Fünf Prozent Verlust sind ganz normal“, erläutert der Vorsitzende des DAV Neu-Ulm, Dieter Danks. „Die kommen vor allem durch Sektionswechsel, Wegzug oder Tod zustande. Jetzt kommen noch einmal fünf Prozent dazu. Das sind Leute, die ihre Mitgliedschaft wohl insbesondere wegen der Erhöhung des Mitgliedsbeitrags gekündigt haben.“ Im Übrigen habe es aber auch positive Rückmeldungen zur Beitragserhöhung gegeben, sagt der Geschäftsführer des Vereins, Moritz Kaltenbacher: „Es gab einige Spenden von Menschen, die den Verein in dieser schwierigen Zeit unterstützen möchten, sowie aufmunternde Briefe.“ Danks fügt an: „90 Prozent unserer Mitglieder haben die Erhöhung akzeptiert.“

Im Sommer hoffte man in Neu-Ulm auf Mitglied Nummer 10.000

Im Sommer, als der DAV Neu-Ulm seine neue Kletter-Außenwand am Sparkassen-Dome eingeweiht hatte, war Danks noch recht frohgemut und hoffte, bald das 10.000 Mitglied begrüßen zu dürfen. Aufgrund der Corona-Pandemie, mit all ihren Auswirkungen auch auf den Sport, ist dieses Ziel vorerst nicht zu erreichen. Wobei der Vorsitzende guten Mutes ist, dass die Mitgliederzahl im kommenden Jahr, falls es wieder Lockerungen gibt oder die Pandemie sogar im Großen und Ganzen besiegt ist, wieder deutlich steigen wird: „Dann werden wir wieder einen Mitgliederzuwachs, ja einen regelrechten Boom erleben, da bin ich mir ganz sicher.“

Von allen drei hiesigen Sektionen des Deutschen Alpenvereins ( Neu-Ulm, Ulm und SSV Ulm 1846) ist der DAV Neu-Ulm die größte (Ulm hat etwa 8000 Mitglieder, SSV 46 etwa 2000) und auch die teuerste. 79 Euro pro Jahr sind acht Euro mehr, als man beim DAV Ulm berappen muss. Beim SSV 46 beträgt der Jahresbeitrag 70 Euro. Summen, die nicht eben enorm sind. Aber in Neu-Ulm gibt es die hervorragende, aber noch nicht abbezahlte Kletterhalle, die im Übrigen nicht nur von den dortigen Mitgliedern, sondern gegen Entgelt auch von Mitgliedern anderer Sektionen inklusive der Ulmer sowie von vereinslosen Kletterern genutzt werden kann. Dabei zahlen die Ulmer nicht mehr als die Neu-Ulmer, wie Kaltenbacher mitteilt. Aber es gibt von diesen eine jährliche Nutzungsvergütung an die Neu-Ulmer. Die Attraktivität der Halle ist für den Geschäftsführer der Neu-Ulmer DAV-Sektion ein wesentlicher Grund dafür, „dass unsere Sektion in den letzten Jahren einen konstanten Mitgliederzuwachs hatte“.

DAV Neu-Ulm leidet unter geschlossener Halle

Ein Beleg dafür ist, dass nach Dieter Danks Angaben, der DAV-Neu-Ulm seine Mitgliederzahl seit dem Bau der Kletterhalle „mehr als verdoppelt“ hat. Nun aber gibt es die „große Baustelle“: „Unsere Halle“, so der Vereinschef, „war teilweise oder komplett geschlossen. Jetzt wieder seit November. Die Außenanlagen waren geöffnet, aber jetzt ist aufgrund der Witterung dort das Klettern auch nicht möglich. Außerdem müssten wir die Kletterwände im Freien von denen drinnen völlig trennen. Wir müssten einen separaten Zugang mit Einlasskontrolle schaffen.“ Natürlich hat der Verein auch noch mit anderen Problemen zu kämpfen, wie Dieter Danks berichtet: „Wir haben Soforthilfe zugesagt bekommen, aber noch ist kein Geld da. Wir sind durch diesen Engpass durch und bleiben optimistisch, dass wir mit der wahnsinnigen Belastung fertig werden.“ Die Belastungen gibt es nicht nur für die Kletterer, sondern auch für Bergsteiger und -wanderer, Tourengeher oder in gewissem Maß für Wintersportler.

„Momentan ist die Kletterhalle geschlossen“, so Danks. „Es gibt keine Touren und keine Kurse. Wenn die Soforthilfe kommt, deckt sie zusammen mit der Beitragserhöhung erst mal unsere Kosten, auch wenn wir trotz der Corona-Pandemie noch die letzte Rate des Jahresbeitrags in Höhe von 20 000 Euro an den Verband zahlen müssen. Ich kann nur unserem Geschäftsführer und der gesamten Mannschaft danken.“ Ohne Moritz Kaltenbacher wäre alles nicht zu schaffen gewesen. Er engagiere sich super. Und so sei er optimistisch, sagt Danks: „Wir schaffen das.“

