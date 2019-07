vor 22 Min.

Die Mehrzweckhalle wird zur Manege

Die Buben und Mädchen des „Zirkus Fantastico“ haben heute ihren großen Auftritt

Von Andreas Brücken

Tiger, Löwen und Ballerinas springen durch Reifen, Clowns machen Quatsch und Turner vollführen elegante Bodenakrobatik – doch nicht im Rund einer Manege und auch nicht unter dem Zirkuszelt: Schauplatz der Aufführung ist die Bühne der Mehrzweckhalle in Ludwigsfeld. Seit vielen Jahren ist die Zirkusaufführung ein Glanzlicht im Terminkalender der Erich Kästner-Schule. Unter der Leitung von Bernd Hauke üben die Buben und Mädchen der Grundschule ein ganzes Schuljahr lang auf ihren großen Auftritt hin.

Die Schüler der zweiten bis vierten Klasse treffen sich dafür regelmäßig in der Arbeitsgemeinschaft „Zirkus Fantastico“. Dann stehen Springen, Tanzen und Jonglieren auf dem Stundenplan.

So zeigen die Kinder ihrem Publikum, wie sie auf großen Bällen balancieren können – doch damit nicht genug: Treffsicher werfen sie sich dabei auch noch gegenseitig Ringe zu. Wie am Schnürchen läuft es auch mit den Diabolos, die von den Kindern an Stricken mit viel Tempo in Bewegung gehalten und in die Luft geworfen werden. Ein ausgeglichenes Gemüt wird dagegen auf der Slackline gefordert. Mit viel Gleichgewichtsgefühl balancieren die Schüler über das schmale Band, das über den Bühnenboden gespannt ist. Dazu spielt im Hintergrund der Filmschlager „Singin’ in the Rain“, während ein Mädchen mit Regenschirm elegant das Hindernis überschreitet.

Eine runde Sache sind die breiten Röhren, auf den die jungen Artisten trippeln. Vor- und rückwärts rollen die Schüler damit über die Bühne und schwenken dabei bunte Bänder. Ebenfalls ein farbenfrohes Schauspiel erleben die Zuschauer mit dem großen Auftritt des Zirkusballetts. Gut ein Dutzend Kinder verwandeln mit ihren Tüchern die Bühne in ein buntes Farbenmeer.

Wer das Programm des „Zirkus Fantastico“ selber erleben möchte, hat dazu in der Gemeinschaftshalle Ludwigsfeld die Gelegenheit. Die Aufführung findet am heutigen Donnerstag, 18. Juli, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch willkommen.

