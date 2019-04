Die „Messer-Disco“ in Wallenhausen ist Geschichte

Plus Die Hütte ist nun abgerissen. Die Eigentümer sind froh und betonen, es sei kein offizielles Jugendhaus gewesen. Die Dorfjugend sucht einen neuen Treffpunkt.

Ein Cocktailglas markiert den Ort, an dem schon viele Feiern abgehalten wurden. Die „Messer-Disco“ an der Furchgasse in Wallenhausen ist sogar im Online-Kartendienst Google Maps eingetragen. 40 Jahre lang war sie ein beliebter Treffpunkt für junge Leute, nicht nur aus Wallenhausen, sondern auch aus umliegenden Orten. Doch nun werden keine Partys mehr dort gefeiert. In der Karwoche wurde die Hütte abgerissen.

Die Eigentümer der Hütte und des Grundstücks, auf der sie stand, sind froh, dass der Treffpunkt mit dem kuriosen Namen nun Geschichte ist. Denn er hat sich aus ihrer Sicht in eine Richtung entwickelt, die ihnen ganz und gar nicht gefallen hat. Zudem mussten sich Elfriede Schneider und ihr Bruder Günter Schneid zuletzt von Menschen außerhalb Wallenhausens einige Vorwürfe anhören, wie sie erzählen. Dass sie den örtlichen Jugendtreff geschlossen hätten, weisen beide entschieden zurück. „Das war eine private Hütte und kein öffentliches Jugendhaus“, betont Elfriede Schneider.

Der einstige Kälberstall wurde zum Partyraum

1977 hatte sie mit Freunden ihren 15. Geburtstag in der Hütte auf dem Anwesen der Eltern gefeiert. Später richteten sich ihr Bruder und seine Clique in dem einstigen Kälberstall einen Partyraum ein mit Bar, Tischen, Stühlen und allem, was dazu gehört. In dieser Zeit entstand auch der Name „Messer-Disco“: Als Jugendlicher trug Günter Schneid immer ein Taschenmesser bei sich. Weil sein Nachname auch an das Wort „schneiden“ erinnerte, lautete sein Spitzname „Messer“.

Später feierte auch die nächste Generation der Familie mit ihren Freunden in der Hütte, 2012 schließlich wurde die Messer-Disco zum inoffiziellen Treff der Dorfjugend. Die Eigentümer überließen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich regelmäßig dort trafen, die Einrichtungsgegenstände und verlangten auch kein Geld für den verbrauchten Strom. Als Gegenleistung forderten sie lediglich, dass der Rasen gemäht wird.

Nun musste der Schuppen allerdings für den Bau einer Doppelgarage weichen, die Günter Schneid schon lange errichten wollte. Theoretisch hätte zwar beides aufs Grundstück gepasst, wegen Abstandsvorgaben bekam Schneid jedoch keine Genehmigung dafür. „Wir haben viel versucht, aber es ging nicht“, sagt er. So musste das jetzige Team der „Messer-Disco“ schließlich den Treffpunkt räumen. Wie das vonstattenging, hat Schneid und seiner Schwester allerdings gar nicht gefallen.

Weißenhorns Bürgermeister will eine Sache im Stadtrat klarstellen

Schneider zeigt Fotos auf dem Handy. Eine herausgerissene Tür, ein Müllhaufen unter Brettern und ein auf dem Boden ausgeleerter Aschenbecher sind darauf zu sehen. „Das haben die jungen Leute aus lauter Frust gemacht“, ist sie überzeugt. „Wir haben einen halben Kubikmeter Müll entsorgt“, ergänzt ihr Bruder. Beide sind der Meinung: Das hätte nicht sein müssen. Schließlich durften die Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Hütte umsonst nutzen. Und das Mobiliar inklusive Bartheke und Kohleofen wurde ihnen ebenfalls überlassen.

Auch Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt hat die Fotos gesehen. Mit den Eigentümern sei nicht fair umgegangen worden, sagt er. In der Stadtratssitzung am Montag wolle er das klarstellen. Abgesehen davon wolle die Stadtverwaltung nun das Gespräch mit den Jugendlichen suchen, um einen neuen, geeigneten Standort für einen Jugendtreff zu finden.

Inzwischen sagt Günter Schneid: „Die Anwohner sind erleichtert, dass der Treffpunkt an der Furchgasse nun weg ist.“ Jeden Donnerstag, Freitag und Samstag sei dort was los gewesen. Zudem hätten die jungen Leute dort Shisha geraucht, was er verboten habe. „Wir wussten ja nicht, was im Tabak drin ist.“ Doch das hätten sie ihm krummgenommen. Zudem berichtet Schneid von einer Nachbarin, bei der junge Leute öfters nachts geklingelt hätten, um sie zu ärgern.

Die jungen Leute bevorzugen einen Platz außerhalb des Ortes

Seit die Nutzer erfahren haben, dass die Hütte wohl abgerissen werden muss, habe sich das Verhältnis zu den Eigentümern verschlechtert, sagt Lukas Niebling, 17, vom Team der „Messer-Disco“. Er bedauert, dass es so weit gekommen ist. Hinter den Beschädigungen an dem Schuppen und dem zurückgelassenen Müll stecke aber keine böse Absicht, ergänzt er. Da die Hütte ja eh abgerissen werden sollte, habe die Gruppe daran nichts Verwerfliches gesehen. Eineinhalb Wochen habe das Team Zeit gehabt, das Gebäude zu räumen. Das Inventar sei nun bei seinem Opa zwischengelagert, erzählt Lukas Niebling.

Dann berichtet er von zwei Alternativflächen, die sich vielleicht als neuer Treffpunkt für die Dorfjugend eignen könnten. Eine liege im Ort, die andere etwas außerhalb. Der Standort außerhalb ist aus Sicht der Gruppe besser geeignet, auch aus Rücksicht auf andere Bürger. 20 bis 25 junge Leute, die meisten im Alter von 18 und 19 Jahren, kamen Lukas Niebling zufolge an Donnerstagabenden in der „Messer-Disco“ zusammen. Freitags und samstags war die Zahl abhängig davon, welche anderen Aktivitäten die Gruppe noch plante.

Elfriede Schneider hat derweil noch einen Wunsch: Es wäre nett, sagt sie, wenn der Eintrag „Messer-Disco“ bei Google Maps im Internet bald entfernt wird.

