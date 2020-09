07.09.2020

Die Modellbahnfreunde Senden setzen neue Gleise und Weichen

Plus Nach 20 Jahren geben die Modellbahnfreunde Senden ihre Ausstellung im Möbelhaus Inhofer ab. Jetzt wollen sie an kreativen Ideen für den Bahnbau tüfteln.

Von Angela Häusler

Eine Burg, eine Berghütte, eine kleine Stadt und natürlich ein Bahnhof mit Fahrgästen gehören zur Szenerie auf der meterlangen Modelleisenbahn im Vereinsheim der Sendener Modellbahnfreunde. Diese haben, nach nunmehr 20 Jahren, die Organisation ihrer weithin bekannten Modellbahnausstellung im Möbelhaus Inhofer abgegeben und wollen sich jetzt mehr dem Tüfteln und Ausprobieren widmen.

Modellbahnfreunde Senden geben ihre Ausstellung bei Inhofer ab

„Es war eine tolle Veranstaltung, aber auch ein sehr großer Aufwand, und wir werden ja nicht jünger“, sagt der Vorsitzende Toni Dahmen über den Entschluss, die Organisation der Ausstellung an den Bellenberger Modellbauclub und das Möbelhaus abzugeben. In vergangenen Jahren bestanden große Teile des Vereinslebens aus der Vorbereitung und Durchführung dieser Ausstellung, mit der die Sendener Eisenbahnfreunde überregional von sich reden machten. Immerhin zeigten sie im Erdgeschoss des Geschäfts rund 30 reich ausgestattete Anlagen aus der eigenen Schatztruhe sowie Leihgaben bekannter Modellbahn-Hersteller. Auch ihre aufwendig selbstkonstruierte Vicinalbahn – ein Nachbau der Bahnstrecke von Senden nach Weißenhorn – fand viel Beachtung.

50 Tage lang ist dieses Modellbahn-Mekka jedes Jahr geöffnet, vom ersten Advent bis zum Dreikönigsfest, und die Vereinsmitglieder waren bisher täglich vor Ort, um die Aufsicht zu führen. Doch damit war es nicht getan – die Bahnen mussten ja vor- und nachbereitet werden, zum Beispiel, indem man Transportschäden reparierte. „Ich denke, wir haben die Ausstellung alle zusammen mit insgesamt 2500 Stunden betreut“, schätzt Dahmen. In zwei Schichten waren die Mitglieder täglich für die Besucher da. Für diesen Einsatz ernteten die Schienen-Fans Aufmerksamkeit und Geldspenden, und das Möbelhaus war um eine Adventsattraktion reicher. „Eine Win-Win-Situation“, sagt Dahmen.

Im Jugendhaus in Ay basteln die Sendener Modellbaufreunde

Doch künftig soll es eben ruhiger werden in dem gemütlichen Vereinsheim, das die Modelleisenbahner im ehemaligen Sendener Jugendhaus in Ay eingerichtet haben. In den Räumen ist nicht nur Platz für die sechseinhalb Meter lange Vereinsanlage, auf der die Mitglieder etwa neue Loks ausprobieren können, sondern auch für weitere Bauten. Etwa eine quadratische Anlage, auf der mit den Möglichkeiten digitaler Steuerung experimentiert wird. Die Wandregale sind bestückt mit allerhand Werkzeug, Schrauben, Schaltungen, Schienen und Miniaturen, an der Werkbank sind Lupen installiert, damit die Mini-Modellteile genau untersucht werden können.

„Es gibt ja kein vielseitigeres Hobby als Modellbahnen“, berichtet Wolfgang Lutz, Schriftführer des Vereins: „Es gehört Planung dazu, Holzbearbeitung, Elektronik, Landschaftsbau und natürlich das Spielen.“ Zweimal pro Woche treffen sich die Mitglieder zum Bauen oder zum Fachsimpeln beim gemeinsamen Stammtisch. Jetzt, wo wieder mehr Zeit ist, wollen die Technikfans außerdem zu Ausflügen aufbrechen, natürlich immer mit Bezug zur Eisenbahn. Und sie möchten sich künftig mehr ins Stadtgeschehen einbringen, etwa bei öffentlichen Veranstaltungen Präsenz zeigen.

Die Sendener Modellbahnfreunde unterhalten bei ihrer Bahnausstellung auch Kinder

Nach der langen Corona-Pause sind die Mitglieder froh, nun wieder ihre Treffen zu haben und gemeinsam neue Ideen beim Bahnbau umzusetzen. Mit der Liebe zur Modellbahn seien die meisten schon in der Kindheit von ihren Vätern angesteckt worden, berichten die Modellbahner, die für die nächsten Jahre auf ebenso technikaffine Neuzugänge hoffen. Denn das Hobby ist unter jungen Menschen eher rar geworden – zwar gebe es viele Kinder, die Modellbahnen lieben, aber mit der Pubertät sei bei vielen die Begeisterung vorbei. So sind unter den derzeit 30 Mitgliedern nur zwei Jugendliche. Dazu komme, dass Modellbahnen mittlerweile ein teurer Zeitvertreib sei, berichtet Dahmen, zumindest, wenn man nicht auf reine Plastikprodukte aus Asien zurückgreifen wolle. Hiesige Hersteller immerhin böten mittlerweile besondere Einsteigerpakete an, berichtet Kassierer Hans-Peter Wöhrle.

Die Sendener haben bei ihrer Bahnausstellung im Lauf der Zeit auch schon Kleinkinder mit selbst gebauten Holzeisenbahnen unterhalten, im „Spieleland“. Die dort benutzen robusten Konstruktionen mit Holzschienen und Häuschen hat der Verein nun den städtischen Kindergärten gespendet. Der Stadtverwaltung hat Dahmen bei der Spendenübergabe gleich angeboten, eine ihrer Anlagen auf Wunsch während der Vorweihnachtszeit im Rathaus aufzubauen. Und auch auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt möchten die Bahnfreunde wieder dabei sein, sofern er denn veranstaltet wird.

Weitere Infos zu den Eisenbahn- und Modellbahnfreunden Senden finden sie auf dieser Internetseite.

