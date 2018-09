06:00 Uhr

Die Müllgebühren steigen in Holzheim kräftig

Auf Empfehlung des kommunalen Prüfungsverbandes beschließt der Gemeinderat höhere Sätze. Es gibt aber auch einen neuen Service für die Bürger.

Von Willi Baur

Bereits rückwirkend zum Beginn des laufenden Jahres steigen die Müllgebühren in Holzheim deutlich. Mit den neuen Gebührensätzen hat der Gemeinderat am Mittwochabend auch einen Zusatz zur Abfallwirtschaftssatzung einstimmig beschlossen. Demnach kann demnächst auf dem Wertstoffhof auch Bauschutt angeliefert werden, allerdings beschränkt auf geringe Mengen.

Bürgermeisterin Ursula Brauchle begründete das erweiterte Angebot mit den Worten: „Wir wollen uns damit den Nachbarkommunen anpassen und dazu beitragen, dass alte Waschbecken und sonstiger Schutt nicht mehr im Wald oder in der freien Landschaft entsorgt werden.“ Sie wies jedoch auch auf dessen Begrenzung auf 250 Kilogramm je Bauvorhaben hin: „Beim Abriss eines Hauses muss das Material selbstverständlich anderweitig entsorgt werden.“

Eine Waage soll es freilich im Bauhof nicht geben, ließ Kämmerin Katrin Müller-Gau auf eine Nachfrage am Ratstisch durchblicken: „In Pfaffenhofen funktioniert das gut. Wir probieren das jetzt mal aus.“ 20 Euro wird die Abgabe im Einzelfall kosten.

Die verglichen mit den bisherigen Tarifen deutlich höheren Gebührensätze seien nicht willkürlich festgelegt worden, betonten Bürgermeisterin und Kämmerin unisono. Vielmehr beruhten sie auf der Neukalkulation, die der Bayerische Kommunale Prüfungsverband, BKPV, im Auftrag der Gemeinde vorgelegt hatte.

Die Bürgermeisterin kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen

Wesentliche Aspekte seien dabei neben der Kostensteigerung bei der eigentlichen Müllabfuhr die zum Jahresbeginn von 86 auf 100 Euro pro Tonne erhöhten Gebühren des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises gewesen, sagte Brauchle.

Weitere Ursache für die Teuerung: BKPV-Berater Herbert Micheler zufolge ergab schon die Nachkalkulation der Jahre 2013 bis 2017 eine Unterdeckung von 40.000 Euro. Ganz im Gegensatz zu einem Überschuss in Höhe von 28.000 Euro in den Jahren bis 2012. „Und die Differenz müssen wir jetzt bei der Neuberechnung vortragen“, erläuterte Micheler. „Deshalb haben wir ja auch 2013 die Gebühren gesenkt“, trauerte die Bürgermeisterin früheren Zeiten nach und mochte sich grundsätzlich einen Seitenhieb nicht verkneifen: „Viele Kommunen würden sich eine Rückverlagerung der Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft auf den Landkreis wünschen“, sagte Brauchle. Dies müsse jedoch einstimmig erfolgen und werde deshalb nicht kommen. „So haben wir das eben weiterhin an der Backe.“

Etwas Trost parat hatte neben BKPV-Mann Micheler („die Entwicklung verläuft in allen Kommunen ähnlich“) auch Kämmerin Müller-Gau: „Unsere Gebühren sind nicht außergewöhnlich. Wir liegen damit im guten Durchschnitt vergleichbarer Gemeinden.“ Zudem könnte künftig das Volumen der gewünschten Müllbehälter monatlich gewechselt werden, nicht mehr wie bisher zum Quartalsende. Das sei ein echter Vorteil für die Bürger.

