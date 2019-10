vor 36 Min.

Die NUZ wird 70 Jahre alt

Heute erscheint unsere Jubiläumsbeilage

Seit stolzen 70 Jahren gibt es die Neu-Ulmer Zeitung in der heutigen Form bereits – und zu diesem Geburtstag macht sie ihren Lesern ein Geschenk: Der heutigen Ausgabe ist eine Jubiläumsbeilage beigefügt. Darin blicken wir unter anderem in die Zeit zurück, als Zeile für Zeile mühsam zusammengesetzt werden musste, und erklären gleichzeitig, wie die NUZ heute entsteht – angefangen von der Planung der Themen am Morgen über den Druck bis hin zur Arbeit der Austräger, von denen eine über ihre Arbeit berichtet. Mit einem Interview zu den digitalen Inhalten werfen wir auch einen Blick in die Zukunft.

Welche Menschen hinter der NUZ stecken – sei es auf Anzeigen- oder Redaktionsseite –, erfahren Sie ebenfalls. Und natürlich wäre die Neu-Ulmer Zeitung nichts ohne die vielen engagierten Menschen im Landkreis, über die wir auch immer wieder berichten. Einige von ihnen haben wir gefragt, was sie an ihrer Heimat besonders schätzen. Und wie schön der Landkreis ist, das können Sie auf unserer großen Bilderseite sehen.

Das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Sie in unserer Jubiläumsbeilage erwartet. Wir wünschen Ihnen in jedem Fall viel Spaß bei der Lektüre! (az)

