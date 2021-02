vor 34 Min.

Die Natur ist im Landkreis Neu-Ulm auf dem Rückzug

Plus Der Landkreis Neu-Ulm wächst und wächst, aber nur, was die Bevölkerungszahl angeht. Die Vegetationsfläche schrumpft pro Jahr um umgerechnet 100 Fußballfelder.

Von Ronald Hinzpeter

Die gute Nachricht ist: Der Landkreis Neu-Ulm boomt, denn er gehört zu den Zuzugsgebieten. Das hat allerdings einen Nachteil, es geht zu Lasten der Natur. Wie stark sich der Kreis verändert, zeigt eine Aufstellung, die nun dem Kreisausschuss für Umwelt, Klima und Natur präsentiert wurde. Allerding enthielt das Papier auch etwas Tröstliches.

Der jetzt vorgelegte sogenannte dritte Flächenbericht für den Landkreis beleuchtete die Entwicklung der Jahre 2014 bis 2019. Dabei zeigt sich: Die Natur ist auf dem Rückzug. Von den mehr als 51.580 Quadratmetern Gesamtfläche entfallen mehr als drei Viertel auf Vegetation. Allerdings wird wiederum der größte Teil landwirtschaftlich genutzt, nämlich 60 Prozent. Immerhin 36 Prozent dieser Vegetationsflächen bedeckt Wald.

Das Bevölkerungswachstum im Kreis Neu-Ulm ist überdurchschnittlich hoch

Doch all das wird weniger. In fünf Jahren verschwanden 215 Hektar Vegetationsfläche. Das bedeutet: Pro Jahr gingen 43 Hektar verloren, das entspricht der Fläche von 100 Fußballfeldern. Im Gegenzug wächst die Menge der sogenannten Siedlungs- und Verkehrsflächen, zu denen nicht nur alles zählt, was zum Wohnen gehört, sondern auch Gebiete für Industrie und Gewerbe oder Sport, Freizeit und Erholung.

Das ist kein Wunder, denn die Bevölkerung wächst stetig an. Sie war Ende 2019 um 4,4 Prozent größer als fünf Jahre zuvor. Das ist im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich. Innerhalb Schwabens liegt der Kreis Neu-Ulm hinter dem Unterallgäu (4,78 Prozent) und dem Landkreis Augsburg (4,44) an dritter Stelle. Nur in den kreisfreien Städten fällt der Zuwachs noch etwas höher aus. Der Landkreis Neu-Ulm bleibt damit einer der am dichtest besiedelten Kreise des Freistaates. Hier leben im Schnitt 340 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer. Der Schnitt liegt bei 186 pro Quadratkilometer. Die meisten Menschen ziehen dabei in die Städte Neu-Ulm, Senden und Illertissen, dort war der Zuzug am intensivsten.

Allerdings fällt anderswo der Landschaftsverbrauch deutlich größer aus. Pro zugezogener Person sei die Flächenveränderung für Siedlung und Verkehr deutlich geringer als im schwäbischen aber auch im gesamtbayerischen Schnitt. Das liegt auch daran, dass die Infrastruktur hier schon sehr gut ist, wie der Bericht ausdrücklich festhält. Es mussten also weniger Straßen neu gebaut werden. Allerdings fehlt in der Gesamtbilanz ein großes Projekt, der Ausbau der B10. Die Daten sollen erst in die nächste Erhebung einfließen, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.

Flächenverbrauch: Der Druck auf den Kreis Neu-Ulm wird noch größer

Der Druck auf den Landkreis dürfte in Zukunft nicht geringer werden, denn Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) erinnerte daran, wenn die Bahnverbindung nach Stuttgart ausgebaut sei, dann sei die Region nur noch eine halbe Bahnstunde vom Großraum Stuttgart entfernt.

Das Gleiche gelte für Augsburg, denn in diese Richtung wird die Bahnverbindung ebenfalls so gut ausgebaut, dass die Schwabenhauptstadt in ebenfalls einer halben Stunde zu erreichen ist: "Das wird das Wachstum sicherlich beschleunigen." Es sei sicherlich nicht einfach, den Flächenverbrauch zu reduzieren, denn der Landkreis könne den Kommunen nicht vorschreiben, wie viele Wohn- und Gewerbeflächen sie ausweisen dürfen. Der nun vorgelegte Bericht soll auch dazu dienen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, "dass unser Land nicht nur schön und wertvoll, sondern auch endlich ist und wir deshalb umso sorgsamer damit umgehen sollten."

