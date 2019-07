vor 38 Min.

Die Ortsverband der Grünen ist beschlossene Sache

Die offizielle Gründungsversammlung in Vöhringen wird im Herbst stattfinden. Bei den Kommunalwahlen im Frühjahr 2020 soll es eine eigene Liste geben.

Von Ursula Katharina Balken

Die politische Landschaft Vöhringens wird bunter. Die Grünen werden sich zu einem Ortsverband zusammenschließen. Diese Entscheidung fiel einstimmig am sogenannten „Grünen Tisch“, der sich aus Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen aus Vöhringen und Bellenberg sowie interessierten Bürgern zusammensetzt. Im kommunalen Leben mit entscheiden zu können ist deren Ziel. Fest im Blick haben sie dabei die im Frühjahr 2020 anstehenden Kommunalwahlen. Dafür wollen sie sich mit einer eigenen Liste präsentieren.

Noch ist offen, ob die Mitglieder des künftigen Ortsverbands den Schulterschluss mit einer anderen politischen Gruppierung anstreben werden oder solo ins Rennen gehen. Die offizielle Gründungsversammlung soll nach den großen Ferien stattfinden. Neu ist ein politisches Engagement der Grünen in Vöhringen nicht. Es gab Zeiten, in denen Vertreter der Partei im Stadtrat über mehrere Wahlperioden hinweg Sitz und Stimme hatten.

Am "Grünen Tisch" in Vöhringen wird festgehalten

Beim jüngsten Treffen im Bräuhaus Lepple war die Kreisvorsitzende der Grünen, Mechthild Destruelle, zu Gast. Sie schilderte, wie die Strukturen im Kreis und in einem Ortsverband aussehen. Man brauche auch nicht unbedingt eine eigene Satzung, sondern könne sich der Satzung des Kreisverbandes anschließen, sagte sie. Dabei unterstrich Destruelle die gute Vernetzung zwischen dem Kreisverband und den Ortsverbänden.

Was unter dem „Grünen Tisch“ zu verstehen ist, machte Karsten Zanor deutlich. Seit Anfang des Jahres treffen sich die Mitglieder des Gremiums, um ökologische und sozialpolitische Themen eingehend zu erörtern. Jeder Bürger könne sich zu diesen Gesprächen einfinden. Im Wesentlichen geht es um Impulse für die Entwicklung im kommunalen Bereich. Man treffe sich einmal im Monat im Bräuhaus Lepple. Rund 20 Frauen und Männer, sagte Zanor, nehmen teil. Aber es soll nicht nur beim Meinungsaustausch mit Schwerpunkt Ökologie bleiben. Vielmehr gehe es darum, sich aktiv in das politische Leben einzubringen. Vor Ort sei da der Stadtrat das richtige Gremium. Das Spektrum auf lokaler Ebene sei weit gespannt, sagte Zanor. Es reiche von Fragen der Wirtschaft bis hin zur Verkehrspolitik, ergänzten andere Sprecher.

Dass die Zeit für die Gründung eines Ortsverbandes günstig sei, bekräftigte Theo Span. Denn die Grünen befänden sich bundesweit im Aufwind. Davon könne man auch in Vöhringen profitieren. Markus Harzetter will aber in jedem Fall am „Grünen Tisch“ festhalten. Der biete nämlich ein breites Spektrum, Meinungen und Anregungen einzubringen.

