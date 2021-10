Die Pfuhler Gewerbetreibenden wollen auf sich aufmerksam machen

Die „Sonderschau“, die vom HGV Pfuhl zusammen mit der Feuerwehrkapelle im vergangenen Jahr geplant war, soll im nächsten Jahr stattfinden.

Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr keine Aktivitäten beim Handels- und Gewerbeverein Pfuhl (HGV). Im Historischen Museumsstadel in Pfuhl fand nun die Jahreshauptversammlung mit Wahlen statt. Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden für weitere drei Jahre erneut gewählt.

Das ist der Vorstand vom HGV in Pfuhl

Unter Leitung von Michael Stoll wurden ohne Gegenstimmen folgende Personen gewählt:

Erster Vorsitzender Karl Wall ;

; Zweiter Vorsitzender: Stefan Heimann ; Kassierer: Alexander Schwaier ; Schriftführerin: Claudia Oed ;

; Kassierer: ; Schriftführerin: ; Ausschuss-Mitglieder: Florian Aicham , Jürgen Stahl und Michael Hillmann

, Jürgen und Kassenprüfer: Richard Kießling und Clemens Rauch .

Für 2022 ist nach wie vor eine "Sonderschau" im Museumsstadel geplant, parallel zum Hoffest der Feuerwehrkapelle Pfuhl, das ist erklärtes Ziel der Versammlung, verbunden mit der Hoffnung, dass es endlich im kommenden Jahr klappt. Denn diese Schau sollte bereits 2020 stattfinden – doch die Pandemie machte dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung, ebenso im Jahr 2021. Wann der Termin sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Dafür gibt es Gründe: Denn auch der Vorstand der Feuerwehrkapelle sucht noch nach einem passenden Zeitrahmen für sein Hoffest auf dem angrenzenden Areal des Pfuhler Heimatmuseums sowie neben ihrem „Haus der Musik“.

Fast 60 Betriebe gehören Handwerker- und Gewerbeverein Pfuhl an

Fast 60 Betriebe aus Pfuhl und in der näheren Umgebung gehören dem 2006 gegründeten Handwerker- und Gewerbeverein Pfuhl an. Durch gemeinsame Aktionen wollen die Mitglieder die Öffentlichkeit auf die Leistungsfähigkeit ihres Wirtschaftsstandortes aufmerksam machen. Deshalb präsentierten sie sich auch in der Vergangenheit bei diversen Leistungsschauen in und außerhalb der Seehalle Pfuhl. Doch mangels Interesse der Mitglieder fand die öffentliche Präsentation zum vorläufig letzten Mal 2017 statt. Nun will der Verein Im nächsten Jahr erneut mit einer Präsentation im Historischen Museumsstadel für sich werben. Selbstständige, Handwerker, Händler, Freiberufler, Unternehmer, Gewerbetreibende oder Führungskräfte in einem Betrieb aus Pfuhl und Umgebung sind bei dem Pfuhler Verein herzlich willkommen. Infos unter hgv-pfuhl.de

