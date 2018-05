vor 20 Min.

Die Region ist auf Wachstumskurs

Neubürger unter sich: Dass die Bevölkerungszahl des Landkreises Neu-Ulm in den kommenden Jahren wachsen soll, liegt auch an den Geburten. Aber eben nicht nur.

Die Einwohnerzahlen in den Landkreisen Neu-Ulm und Unterallgäu sollen laut einer Statistik in den kommenden Jahren steigen. Das liegt nicht alleine an der Geburtenrate

Von Jonathan Mayer

Der Landkreis Neu-Ulm ist auch künftig auf Wachstumskurs: Das geht aus einer Vorhersage des bayerischen Landesamtes für Statistik hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Die Statistik blickt voraus ins Jahr 2036 und vergleicht Bevölkerungszahlen aus ganz Bayern. Was seine Bewohner angeht, soll der Kreis Neu-Ulm um drei Prozent wachsen. Dort werden dann 176100 Menschen leben, aktuell seien es 171000 (Stand: 2016). Noch stärker soll die Bevölkerungszahl in den kommenden 20 Jahren im Kreis Unterallgäu steigen: Stattliche 6,1 Prozent könnten es sein (149700 statt 141200 Bürger). Stärkere Wachstumswerte werden in Schwaben allein dem Kreis Aichach-Friedberg (plus 7,3 Prozent), dem Kreis Augsburg (plus 8,2) und der Stadt Augsburg (plus 8,1) vorhergesagt. Damit folgt die Region einem bayernweiten Trend: Die Bevölkerung im Freistaat soll um 4,2 Prozent wachsen. Das ist jedoch ein Durchschnittswert: Manche Regionen werden deutlich schrumpfen.

Zumindest wenn man den Zahlen vertraut: Es handelt sich nicht um exakte Angaben, sondern um eine Vorausberechnung. Grundlagen dafür seien die Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre und aktuelle Trends, heißt es. Die Daten stammen aus den Einwohnermeldeämtern. Erfasst sind Geburten, Sterbefälle und Umzüge, also Bevölkerungswanderungen. Als Einwohner zählt dabei, wer seinen Hauptwohnsitz in einer Gemeinde gemeldet hat.

Für den Landkreis Neu-Ulm geht es nach den Aussagen der Forscher leicht bergauf: Ein Wachstum von drei Prozent bedeutet, dass hier 5000 Menschen mehr leben werden. Laut der Statistik spielt die Geburtenrate dabei eine immer kleinere Rolle. Besonders die Zuwanderung deutscher und auch ausländischer Bürger dürfte für das Bevölkerungswachstum verantwortlich sein.

Auch auf den Altersdurchschnitt blickten die Statistiker: Während 2016 das Durchschnittsalter im Landkreis Neu-Ulm etwas über 43 Jahre betrug, soll diese Zahl bis 2036 auf 46 ansteigen. Auch hier liegt der Kreis etwa gleichauf mit dem bayerischen Durchschnittswert.

Einen großen Teil der Bevölkerung sollen nach der Vorhersage Menschen über 60 Jahre ausmachen. Knapp 58000 Landkreisbürger, und damit ein Drittel der Bevölkerung, sind dann im Rentenalter oder kurz davor. Im Jahr 2016 waren es noch 45000 Menschen. Die nächst jüngere und zugleich größte Gruppe bleibt die der 25- bis 60-Jährigen. Ihr sollen der Prognose nach 78000 Menschen angehören (44 Prozent) sein. Kinder und Jugendliche werden einen eher kleinen Teil der Gesamtzahl ausmachen: Knapp ein Viertel, 42000 Menschen, werden im Alter zwischen Null und 25 Jahren sein. Diese Zahl ist fast identisch mit der aus 2016.

Verglichen mit den direkten Nachbarn braucht sich der Landkreis Neu-Ulm somit nicht zu verstecken. Während das Unterallgäu knapp 8000 Menschen mehr beheimaten wird, sind es im Landkreis Günzburg „nur“ 1000. Leicht schrumpfen soll der Kreis Dillingen (minus 1,9 Prozent). Viel deutlicher im Negativtrend liegen Regionen im Norden Bayerns: Im Landkreis Hof könnte die Bevölkerungszahl um 13 Prozent sinken, im Kreis Wunsiedel im Fichtelgebirge gar um 15,3.

Wie der Zuwachs im Kreis Neu-Ulm zu erklären ist, geht aus der Statistik nicht hervor. Die Region dürfte jedoch von ihrer guten wirtschaftlichen Leistung und ihrer verkehrsgünstigen Lage profitieren. Im Ballungsgebiet Ulm/Neu-Ulm bieten viele Unternehmen zahlreiche attraktive Arbeitsplätze. Aber auch der eher ländlich geprägte Süden ist da stark aufgestellt, Beispiele sind Peri in Weißenhorn und Wieland in Vöhringen. Und in Illertissen wächst die Einwohnerzahl seit einigen Jahren kontinuierlich: Dass es vielen örtlichen Betrieben gut geht, zeigen die sprudelnden Steuereinnahmen. Es gibt Jobs, die Nachfrage nach Wohnraum ist hoch, es entstehen neue Baugebiete. Ein großes Projekt ist die Besiedelung des ehemaligen Baywa-Areals, wo es Platz für bis zu 1000 Menschen geben soll.

Stadt oder Land: Wo es die zu erwartenden Neubürger im Kreis Neu-Ulm hin zieht – dazu treffen die Statistiker keine Aussage. Deutschlandweit geht man davon aus, dass es immer mehr Menschen in die Städte und Zentren lockt, denn dort ist die Versorgungs- und Infrastruktur am besten ausgebaut.

Noch nicht abschätzbar ist, welchen Einfluss der Nuxit auf die Bevölkerungszahlen haben wird – noch ist die Stadt Neu-Ulm in der Statistik nicht selbstständig erfasst.

