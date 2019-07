11:00 Uhr

Die Rhönradturner des TV Senden-Ay rollen künftig alleine

Die Sportler verlassen den TV Senden-Ay in Richtung einer eigenen Abteilung. Welche Vorteile das hat.

Von Stefan Kümmritz

Sollen die Rhönradler in eine eigene Abteilung wechseln? Dieser vorletzte Punkt der Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung des TV Senden-Ay im Vereinsheim war letztlich der interessanteste. Die anwesenden Mitglieder sollten darüber abstimmen, ob die Rhönradsportler aus der Turnabteilung ausgegliedert werden. Vereinsvorsitzender Markus Basler stellte in der Versammlung dafür den Antrag und erhielt 100 Prozent Zustimmung. Die Rhönradsportler sind mit Abstand die erfolgreichsten im TV Senden-Ay und, wie Basler betonte, haben mit Turnen eigentlich nichts zu tun.

In der recht gut besuchten und absolut harmonischen Versammlung regte sich keinerlei Widerspruch, dass die Rhönradsportler künftig nicht mehr in der Turnabteilung ihren Platz haben, sondern in einer eigenen Abteilung. Es gab nicht einmal kritische Nachfragen, denn Basler erläuterte recht ausführlich und einleuchtend, warum dieser Schritt der richtige sei. „1991 haben wir den Rhönradsport als Versuch in der Turnabteilung gestartet“, berichtete der Vorsitzende. „Er hat bei uns eine sehr positive Entwicklung genommen und hat keine Berührungspunkte mit dem Turnen. Früher haben die Rahmenbedingungen aus personellen Gründen nicht gepasst. Aber jetzt hätten wir Funktionsträger für beide Abteilungen.“ Auswirkungen aufs Budget gebe es bei der Trennung keine, versicherte Basler, nur eine leichte Umverteilung. Insgesamt gebe es nur Vorteile, so habe der Rhönradsport nun eine eigene Plattform und die Übersicht sei besser. Dies überzeugte die Anwesenden und ohne Nein-Stimme oder Enthaltung wurde der Antrag zur Neugründung einer Rhönradabteilung angenommen.

Ab 2020 soll die Rhönradabteilung ein eigenes Budget erhalten

Markus Basler hatte in seinem Bericht über das vergangene Geschäftsjahr ebenso wie die Abteilungsleitung selbst auf die großen Erfolge der Rhönradsportler hingewiesen. Da wimmelte es quasi in allen Altersklassen nur so von Titeln – selbst bei deutschen Meisterschaften und dem Deutschlandcup – sowie Podestplätzen oder anderen Erfolgen. In seiner Rede hob der TV-Vorsitzende hervor, dass Lea Gmeiner und Leonie Sauter den Sprung in den Bundeskader geschafft haben. „Und jetzt für sie die Möglichkeit besteht, sich bei den Qualifikationswettkämpfen Anfang nächsten Jahres für die Weltmeisterschaft im Juli 2020 in New York zu qualifizieren.“ Die Rhönrad-Abteilungsleitung soll künftig dieses Gesicht haben: Oliver Müller (Leiter), Cindy Göppel und Nadja Schwarz (stellvertretende Leiterinnen), Alina Widemann (Kassiererin), Vanessa Müller (Schriftführerin). Ab 1. Januar 2020 soll die Rhönradabteilung ein eigenes Budget erhalten.

Von kleineren Erfolgen berichteten die anderen Abteilungen im Verein, dessen Mitgliederzahl leicht von 1183 Mitgliedern im Vorjahr auf 1151 gesunken ist. So feierten die Schwimm- und die Leichtathletik-Abteilung jeweils 40-jähriges Bestehen und TV Plus 20 Jahre. Weniger Gutes konnte Kassierer Jörg Strobel berichten: Das vergangene Geschäftsjahr wurde mit einem Minus von knapp 8000 Euro abgeschlossen, weil den Gesamteinnahmen von 195000 Euro Ausgaben in Höhe von 203000 Euro gegenüberstanden. Strobel: „Wenn wir letztes Jahr nicht die Beitragserhöhung beschlossen hätten, wäre das Ergebnis noch schlechter ausgefallen. Aber nächstes Mal dürfte die schwarze Null stehen.“ Dafür ist das Vereinsheim bis auf ein 30 000 Euro-Darlehen komplett abbezahlt. Für die anwesenden Mitglieder bedeutete all dies, dass sie Grund genug hatten, den Vorstand einstimmig zu entlasten.