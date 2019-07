13:00 Uhr

Die „Schwarze Lies“ vom Osterbachtal

Das Gefängnis in Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis), in welchem die „Schwarze Lies“ bis zu ihrer Hinrichtung einsaß.

Eine Frau aus Biberberg macht sich durch Diebstähle einen zweifelhaften Namen - und wird am Ende hingerichtet.

Von Ralph Manhalter

Die Tat soll so frevelhaft und mutig gewesen sein, dass sie beinahe schon wieder eine gewisse Anerkennung verdiene: Franz Ludwig Schenk von Castell, seines Zeichens Strafverfolger und Erbauer des Zuchthauses im Residenzort Oberdischingen – teils anerkennend, teils despektierlich „Malefizschenk“ oder „Henkersgraf“ genannt – wurde hochwohlgeboren Opfer eines dreisten Taschendiebstahls. Was war geschehen?

Der Geheime Kurfürstlich-Mainzische Rat von Castell weilte im Rahmen einer Festlichkeit zu Anlass eines Besuches des russischen Großfürsten am württembergischen Hof zu Ludwigsburg. Wie offenbar in gehobenen Kreisen üblich, versammelte man sich nach Tisch zum gemeinsamen Spiel. Zu diesem Anlass bewahrten die Teilnehmer stets ein kleines Sümmchen an Goldstücken in der Tasche auf, um es als Einsatz schnell aus derselben zu ziehen. Natürlich war bei derartigen Festen auch gemeines Volk zugegen; der Adel liebte es in aller Regel zu repräsentieren und scheute sich auch nicht, durch die Menge zu schreiten.

Die "Schwarze Lies" stahl Münzen aus der Tasche

Nun gehörte zu den Zuschauern auch eine gewisse „Elisabetha Gaßner“, ihres Zeichens eine „notorische Bettlerin, Beutelschneiderin und Lustdirne“, wie ein Buch aus dem Jahr 1877 zu berichten weiß. Da kam der Schenk von Castell der Gaßnerin gerade recht: Recht flink und vor allem geschickt muss es geschehen sein, dass sie einige Golddukaten aus des Adeligen Fracktasche entwendete. Gemerkt haben soll er es angeblich erst später, als der Beraubte während des Spiels keinen Einsatz vorweisen konnte und recht blank dastand. Letztendlich erwischt wurde Elisabetha Gaßner, ihrer Haarfarbe und ihres dunklen Teints wegen auch die „Schwarze Lies“ genannt, erst viele Jahre später. So weit eine ausgeschmückte Legende mit variablem Wahrheitsgehalt.

Geboren wurde die spätere Diebin 1747 im damals selbstständigen Wiblingen. Anfangs deutete nichts auf eine spätere kriminelle Karriere hin: Der Vater ein abgedankter Soldat, der als Nicht-Sesshafter ein überaus entbehrungsreiches Leben zu führen hatte, starb recht früh. Nun lag es neben der Mutter auch an der jungen Elisabetha, die Familie zu versorgen. Die Entlohnung für verschiedene Hilfsdienste bei der Getreideernte, als auch das Stricken von Baumwollstrümpfen dienten zur Verpflegung mit dem Notwendigsten. Nur das Notwendigste war nicht genug in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Der Ehemann stiftet die "Schwarze Lies" zum Diebstahl an

Als eine glückliche Fügung mag es Elisabetha erschienen sein, als Johannes Gaßner aus Biberberg um ihre jugendliche Hand anhielt. Am 7. Juni 1770 erfolgte in der dortigen Pfarrkirche die Trauung der beiden. Doch die vermeintliche Harmonie hielt nicht lange. Um seinen Lebensstandard zu finanzieren und den Biberbergern zu demonstrieren, welch ein bedeutender Mann er sei, fing Gaßner an, seine Frau zu allerlei Unrechtmäßigkeiten zu zwingen. Doch nicht nur das – die „Schwarze Lies“ wurde zunehmend auch Opfer häuslicher Gewalt, die sich beim Ausbleiben eines „erfolgreichen Diebganges“ sicherlich noch intensivierte. Ihren Kindern gegenüber wurde sie stets als liebevolle, treusorgende Mutter beschrieben. Im Jahr 1781 kamen die beiden Eheleute nach einer Anzeige in Haft. Elisabetha konnte fliehen und setzte sich im Bodenseeraum ab.

Später sollte sie dort den zehn Jahre jüngeren Matheis Ruthmann kennen- und möglicherweise auch lieben lernen. Bei einer erneuten Verhaftung Johannes Gaßners machte dieser seiner Eifersucht darüber Luft, indem er seine Frau all der begangenen Ungesetzlichkeiten bezichtigte. In einem Zeitalter, in welchem das Wort „Hexe“ immer noch ausreichte, um jemanden anzuklagen, war das weitere Schicksal der „Schwarzen Lies“ vorbestimmt. Am 16. Juli 1788 wurde Elisabetha Gaßner, gerade 41-jährig in Oberdischingen durch das Schwert hingerichtet. Das Urteil darüber sprach Ludwig Schenk von Castell – ihr (vermeintlich) berühmtestes Opfer.

Anmerkung: Das Leben der Elisabetha Gaßner wurde 2015 in einer Dissertation von Silja Foshag beleuchtet. Außerdem verfasste Konrad Riggenmann vor 30 Jahren ein Theaterstück mit dem Namen „Die Schwarze Lies“.

