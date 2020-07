vor 3 Min.

Die Schwörfeier 2020 in Ulm live im Stream ansehen

An der Schwörfeier 2020 in Ulm dürfen wegen der Corona-Regeln nur wenige Gäste teilnehmen. Hier sehen Sie die Schwörrede von Ulms OB Gunter Czisch am Schwörmontag.

Das Nabada fällt aus und wegen der Corona-Regeln dürfen an der Schwörfeier auf dem Weinhof nur wenige geladene Gäste teilnehmen. Der Schwörmontag im Jahr 2020 findet unter ungewöhnlichen Bedingungen statt.

Wer die Schwörfeier mit der Schwörrede von Oberbürgermeister Gunter Czisch sehen will, kann sie online im Livestream verfolgen. Die Neu-Ulmer Zeitung überträgt hier den inoffiziellen Stadtfeiertag von Ulm. (az)

Die Schwörfeier am Schwörmontag 2020 auf dem Weinhof in Ulm im Livestream

