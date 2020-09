vor 48 Min.

Die Sendener Bätscher Buam spielen jetzt leise Töne

Beim Auftritt im vergangenen Jahr bei der RSV-Partynacht ging es bei den Bätscher Buam mit Dennis Dietl, Max Settele und Stefan Müller noch lauter zu – so viele Zuhörer sind in Corona-Zeiten undenkbar.

Plus Die Sendener Band Bätscher Buam hat passend zu Corona ein neues Lied geschrieben und veröffentlicht bald das dazugehörige Video.

Von Angela Häusler

Leise Töne statt Partyrock in Lederhose: Monatelang fuhren die Bätscher Buam coronabedingt auf Sparflamme, jetzt wollen sie wieder loslegen: Die Sendener Band startet mit angepasstem Konzept und einer Konzerttour in den Herbst. Die fünf Musiker freuen sich auf die ersten, wenn auch kleineren Gigs, die jetzt anstehen. Dabei gibt es auch ihren neuesten Song zu hören.

„Einfach mia“ nennt sich das selbst komponierte Stück, für das das musikbegeisterte Quintett erst Mitte August ein eigenes Video produziert hat – beim Musikerheim in Wullenstetten. Der Song sei kein Partykracher, sondern eine kleine Hommage an Zusammengehörigkeit und Wirgefühl, berichten die Bandmitglieder Dennis Dietl, Stefan Müller und Max Settele im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das passt zum akustischen Programm, das sich die Bandmitglieder für die nächsten Monate erarbeitet haben. Ihr Publikum wird dabei wohl ganz neue Seiten an den Vollgas-Lederhosen-Rockern entdecken. Ein bisschen ruhiger als gewohnt geht es da nämlich zu, auch leise Töne haben ihren Platz. Denn rauschende Parties, Tanzen auf den Tischen und Bierzelt-Atmo sind für die Partyband erst einmal nicht angesagt.

Wegen Corona steht eine kleine Tour an

Zuletzt spielten sie meist vor 1000 bis 2000 Zuhörern. Weil große Events in der nächsten Zeit nicht stattfinden, haben sich die Musiker auf eine kleinere Tour verlegt: Veranstaltungen mit maximal 400 Menschen, die erste planen sie am 12. September unter freiem Himmel in der Sportanlage Bellenberg.

„Wir haben Glück im Unglück, dass wir nicht von der Musik leben“, sagt Bassist Stefan Müller, denn angesichts der Pandemie-Verordnungen konnte die Band, wie so viele andere, in der letzten Zeit nicht mehr proben, geschweige denn auftreten, man traf sich zunächst online zu Lagebesprechungen.

Erst in den vergangenen drei Wochen haben sie wieder zusammengespielt. Und nutzten die Zeit, um neue Songs vorzubereiten. So gehören jetzt etwa Hits von Queen oder den Beatles zum Repertoire, das weiterhin auch gewohnte Titel enthält.

Die Bätscher Buam spielten auf größeren Events

Unterhielten sie in der Gründungszeit vor fünf Jahren Partygäste auf Hochzeiten oder Geburtstagen, konzentrierten sich die „Buam“ mit wachsendem Erfolg auf größere Gigs, rockten Stadt- und Sommerfeste, tourten fernab Süddeutschlands mit Oktoberfest- und Bayern-Image. Heuer hätte erstmals ein Gig auf dem Cannstatter Wasen auf dem Programm gestanden. „Es waren mehrere Sachen geplant, auf die wir uns gefreut hätten“, sagt Sänger Max Settele, doch nun mussten sie sich umorientieren. „Das neue Konzept ist eine runde Sache“, erzählt Müller. Eigene Arrangements, ganz neue Songs und andere Showelemente haben sie jetzt kombiniert, um eine kleine, aber exklusive Musik-Show zu kreieren und eine Konzert-Tour zu gestalten.

„Wir freuen uns riesig, dass wir wieder was spielen dürfen“, sagt Settele. Erste Termine stehen schon, angepeilt sind Open-Air-Konzerte und Auftritte in Biergärten. Und dann wäre da noch die Video-Premiere des neuen Songs: Sie findet am 4. September statt.

Details zu allen Terminen gibt es auf der Homepage www.baetscher-buam.de.

