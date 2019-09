09:00 Uhr

Die Senioren-Union sieht sich als Anwalt der älteren Menschen

Vor 20 Jahren wurde die Senioren-Union im Landkreis Neu-Ulm gegründet. Zur Feier nach Attenhofen kommt der CSU-Generalsekretär Markus Blume.

Von Andreas Brücken

Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren fanden sich 17 Frauen und Männer in Vöhringen zusammen, um die Senioren-Union als Vereinigung der CSU im Landkreis Neu-Ulm zu gründen. Das war für die Mitglieder Grund genug, diesen runden Geburtstag am Freitagabend in Attenhofen gebührend zu feiern.

Die Vorsitzende Hilde Mack berichtete, dass sich die Senioren-Union in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert habe. „Mit aktuell 192 Mitgliedern sind wir der zweitgrößte Kreisverband in Schwaben.“ Dabei stellte Mack klar, dass sich die Senioren schon lange nicht mehr auf das Abstellgleis stellen lassen würden: „Wir sind in der Mitte der Gesellschaft verwurzelt und keine Randerscheinung.“ Die Senioren-Union sei deshalb der Anwalt der älteren Menschen. Damals wie heute lohne es sich, sich für die Rechte der Senioren einzusetzen.

Ähnlich sah das auch die CSU-Landtagsabgeordnete Beate Merk in ihrer Festrede: „Man kann und darf ältere Menschen nicht mit ihrem reichen Schatz an Lebenserfahrungen auf das Altenteil schicken“, sagte sie. Das Engagement der Senioren-Union sei ein Ausdruck des neuen Selbstbewusstseins dieser Generation.

Ex-Minister Goppel entschuldigt sich aus "Klimaschutzgründen"

Sichtlich befremdet und mit Raunen im Saal nahmen die Festgäste die Entschuldigung von Thomas Goppel entgegen: Der CSU-Politiker und frühere Minister in der bayerischen Staatsregierung sagte seine Einladung aus „Klimaschutzgründen“ ab, ohne weitere Erklärungen dazu abzugeben. Applaus dagegen erhielt der Ehrengast Markus Blume. Der Generalsekretär der CSU kam aus München nach Attenhofen, um den Mitgliedern der Senioren-Union im Landkreis persönlich zu gratulieren.

Damit beließ es Blume aber auch schon mit persönlichen Worten zu den Mitgliedern. Im weiteren Verlauf der Rede grenzte der Politiker einige Positionen der Christdemokraten klar von denen anderer Parteien ab. Anders als die SPD werde sich die CSU auf keinen Fall für eine Grundrente einsetzen, sagte er. Außerdem versicherte Markus Blume, dass sich seine Partei auch niemals an die Grünen annähern werde: „Verbotsfetische und Hysterie auf der Straße helfen uns nicht weiter.“ Vielmehr sei ein Kurs mit Augenmaß die Lösung für die aktuellen Probleme, welche von der CSU als „vermutlich letzten Volkspartei“ vertreten würde, fügte der Generalsekretär hinzu.

