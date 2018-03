vor 27 Min.

Die „Spatzenwiese“ fällt 2018 aus

Weil in der Friedrichsau Dämme gebaut werden, kann das Kinder-Kulturfest dort in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie es stattdessen weitergeht.

Von Sebastian Mayr

Auf der Internetseite der Spatzenwiese steht noch immer das Programm aus dem Jahr 2017: Kindertheaterstücke und Workshops stehen darauf, dazu der Hinweis auf die Fahrgeschäfte beim Fest. Fürs erste wird auf der Seite kein neues Programm veröffentlicht werden. Denn die Spatzenwiese fällt in diesem Frühjahr und Sommer aus. Das liegt an den Hochwasserschutzmaßnahmen, die derzeit in dem Park an der Donau vorgenommen haben. Der gewohnte Platz für das Spektakel ist nicht frei. Die Abteilung Grünflächen der Stadt Ulm hat für die Veranstalter nach Alternativen gesucht. „Wir haben einen Ausweichstandort diskutiert“, bestätigte Abteilungsleiter Christian Giers auf Anfrage.

Der Vorschlag: Das Kinder-Kulturfest soll dieses Mal auf der großen Liegewiese gleich am Eingang der Friedrichsau stattfinden. Ob dieser Platz geeignet ist, darüber hat die Abteilung Grünflächen Giers zufolge noch keine Rückmeldung bekommen. Man warte noch auf eine Rückmeldung, sagte Giers. Doch auch, wenn diese Auskunft die Abteilung Grünflächen noch nicht erreicht hat – nach Informationen unserer Zeitung steht bereits fest: Die Liegewiese kommt für das Fest nicht in Frage, weil der Boden zu feucht ist. Im Jahr 2018 wird es keine Spatzenwiese geben.

Sven Wisser ist Intendant der Jungen Ulmer Bühne, die das Kinderkulturfest in der Friedrichsau veranstaltet. Er wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern, ob das Spektakel in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfinden kann. Nur eins bestätigte Wisser: Am eigentlichen Standort laufen momentan Maßnahmen zum Hochwasserschutz.

Auch eine Stadtsprecherin erklärte auf Anfrage, dass der gewohnte Ort für die Spatzenwiese wegen der Bauarbeiten am Donauufer in diesem Jahr nicht zur Verfügung steht. Näheres kommentierte die Sprecherin nicht. Die für die Spatzenwiese zuständige Mitarbeiterin der Stadt war am Dienstag wegen verschiedener Termine nicht erreichbar.

Im Jahr 2019 sollen nach Auskunft der dafür zuständigen Ulmer Entsorgungsbetriebe Ebu keine Veranstaltungen in der Friedrichsau wegen Bauarbeiten ausfallen müssen – bleibt es dabei und tauchen keine weiteren Hindernisse auf, könnte die Spatzenwiese also im kommenden Jahr ihre sechste Auflage feiern.

Auf der Spatzenwiese konnten Kinder seit 2012 Sommer für Sommer spielerisch Kunst erleben. Mal begann die Reihe schon im April, mal erst im Juli. Stets wurden Theateraufführungen gezeigt, die sich an Kinder richten. Pädagogen betreuten Workshops aus den Bereichen Kunst, Theater und Musik. Fahrgeschäfte ergänzten das Angebot. Die Preise waren familienfreundlich, vieles ist sogar kostenlos. Im vergangenen Jahr stand das Kinderkultur-Spektakel, wie die Veranstalter die Spatzenwiese nennen, unter dem Motto „1001 Nacht“.

Themen Folgen