Die Stadt Ulm verlost Sitze für die Schwörfeier

Plus Vor allem Helden des Alltags sollen zum Zug kommen. Für alle anderen gibt es einen digitalen Schwörmontag. Am Sicherheitskonzept gegen wilde Partys wird noch gefeilt.

Von Sebastian Mayr

Die Verordnung fehlt noch, die mündliche Ankündigung ist schon da: Ab Juli, also pünktlich zum Schwörmontag, sollen in Baden-Württemberg Veranstaltungen mit bis zu 500 Teilnehmern erlaubt werden. Die Stadt Ulm will 300 Personen den Zugang zur Schwörfeier ermöglichen. So viele Stühle lassen sich nach Berechnung der Stadtverwaltung im gebotenen Abstand zueinander aufstellen. Stehplätze gibt es nicht, der Weinhof wird blickdicht abgesperrt. „Sobald man reingucken kann, kommen die Leute zusammen“, erklärt Sabine Gauß, Leiterin der Abteilung Interne Dienste.

Die Hälfte der Plätze ist für die Stadträtinnen und Stadträte, deren Partner und andere Mandatsträger, wie Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger oder Ulms IHK-Präsident Jan Stefan Roell, vorgesehen. Der Rest wird verlost: Auf eigens eingerichteten Internetseiten können sich Ulmer Bürgerinnen und Bürger bewerben – und andere vorschlagen. Die Stadt will die knappen Plätze vor allem an Helden des Alltags vergeben: Menschen, die in systemrelevanten Berufen in den zurückliegenden Monaten besonders viel leisten mussten – sei es im Gesundheitswesen, bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, den Entsorgungsbetrieben, der Postzustellung, im Lebensmitteleinzelhandel oder in anderen Bereichen. Um geeignete Kandidaten zu finden, hat die Verwaltung unter anderem Wohltätigkeitsorganisationen direkt angeschrieben und um Vorschläge gebeten. „Diese Organisationen können am besten beurteilen, wer sich in den vergangenen Monaten besonders hervorgetan hat“, erklärt Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Schwörmontag 2020: Nur 300 Teilnehmer dürfen zur Schwörfeier in Ulm kommen

Anders als sonst wird es nach der Schwörfeier keinen Empfang im Rathaus geben, dafür hält Staatsministerin Theresa Schopper, als Vertreterin des Landes Baden-Württemberg, eine Rede im Weinhof. Wer dort nicht dabei sein kann, kann die Feierlichkeiten im Radio, im Regionalfernsehen und auf nuz.de verfolgen. Wer mehr über den Stadtfeiertag wissen will, kann eine Ausstellung über den Schwörmontag besuchen, die von 3. Juli bis 13. September zu sehen sein wird. Nähere Informationen dazu will die Stadt noch bekannt geben.

Das Sicherheitskonzept, mit dem die sonst übliche wilde Party auf und an der Donau verhindert werden soll, ist noch nicht abschließend festgezurrt. Gespräche mit der Polizei und mit der Stadt Neu-Ulm habe es schon gegeben, berichtet Sabine Gauß. In der Friedrichsau sei anders als sonst nichts aufgebaut, an den üblichen Einstiegsstellen für das Nabada, vor allem entlang der Iller, werde es Kontrollen geben. „Wir haben nicht vor, die Stadt abzusperren“, sagt Czisch. „Wir wollen, dass Leute in die Stadt kommen. Zum Einkaufen und zum Essen gehen, aber normal und ohne Party.“

Teilnahme am Losverfahren für Plätze auf dem Weinhof unter ulm.de/helden beziehungsweise unter ulm.de/schwoerfeier.

