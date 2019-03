12:00 Uhr

Die Stadt unternimmt einen neuen Anlauf für die Tagespflege

In Weißenhorn fehlt eine Einrichtung mit betreutem Wohnen und Tagespflege. Der Caritasverein Illertissen möchte diese Lücke schließen. Die Frage des Standorts war bislang der Knackpunkt. Doch jetzt sind sich Stadt und Investor einig geworden.

Der Stadtrat beschließt, dass das von Illersenio geplante Zentrum auf der Hasenwiese gebaut werden soll. Auch dort lässt es sich wohl schnell umsetzen.

Von Jens Noll

Das Projekt Tagespflege und betreutes Wohnen in Weißenhorn rückt nun wieder ein Stück näher. Dass das vom Caritasverein Illertissen geplante Vorhaben nach einer Entscheidung des Stadtrats im Februar scharf ausgebremst wurde, wollten die Kommunalpolitiker nicht auf sich sitzen lassen. Denn eine solche Einrichtung wird in Weißenhorn dringend benötigt. Und der Investor, besser bekannt unter dem Namen Illersenio, ist auch an einer schnellen Umsetzung interessiert.

Einstimmig hat sich der Stadtrat am Montagabend dafür ausgesprochen, einen neuen Versuch zu wagen – und als Standort den nordöstlichen Bereich der Hasenwiese festgelegt. Denn Gespräche von Vertretern der Fraktionen WÜW und CSU sowie der Stadtverwaltung haben ergeben, dass das Bauprojekt – anders als zunächst gedacht – auch auf dieser Fläche bald gebaut werden könnte. „Das Landratsamt würde das als Innenbereich sehen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt. „Das heißt: Wir bräuchten keinen Bebauungsplan.“ Es müsste lediglich ein Rahmen- oder Strukturplan mit den Grundzügen der Bebauung erstellt werden.

Im September sprachen sich die Räte schon einmal für den Standort aus

Dem fügte CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling hinzu: „Wir haben auch mit dem Planungsbüro von Illersenio gesprochen. Sie haben dem gerne zugestimmt, wenn sie schnell in die Umsetzung kommen können.“ Daraufhin hatten die Christdemokraten und WÜW gemeinsam beantragt, dass die Verwaltung die weiteren Schritte zur Einleitung des Bauvorhabens vornimmt und mit dem Landratsamt sowie Illersenio weitere Gespräche führt. Dem konnten am Montag schließlich auch die anderen Fraktionen zustimmen. Wenngleich Herbert Richter (SPD) bedauerte, dass inzwischen ein halbes Jahr verloren gegangen sei. Denn wie berichtet hatte sich der Stadtrat schon im September mehrheitlich für den östlichen Teil der Hasenwiese als Standort für das Senioren-Zentrum ausgesprochen. Illersenio hielt den Grünstreifen an der Reichenbacher Straße zwischen Bodelschwingh- und Kolpingstraße allerdings für geeigneter.

Von einer Zustimmung mit einem weinenden Auge sprach Ulrich Fliegel (Grüne). Denn es sei schade, dass nun ein weiterer Teil der Hasenwiese („ein Sahnehäubchen“) bebaut werde. „Wir hoffen, dass im Umfeld der neuen Gebäude noch viel Grün erhalten bleibt.“ Werner Weiss (WÜW) sagte dazu: „Uns war immer klar, dass die Hasenwiese nicht als Grünfläche erhalten bleibt.“ Die Lösung mit der Tagespflege sei ideal. Damit einverstanden war auch Sabine Snehotta (ÖDP). Die Bebauung dort könne ja luftiger gestaltet und eventuell noch ein kleiner Park mit geplant werden.

Der Grünzug entlang der Reichenbacher Straße bleibt erhalten

Mit einem weiteren einstimmigen Votum legte der Stadtrat allerdings auch fest, dass der Grünzug mit der Kastanienallee entlang der Reichenbacher Straße erhalten bleibt, und zwar von den neuen Supermärkten bis hinauf zum Waldrand. Dies wiederum hatten SPD, ÖDP und Grüne beantragt. Wie diese Fläche einmal als Ergänzung zum angedachten Naherholungsgebiet entlang der Roth gestaltet werden könnte, soll allerdings erst im nächsten Jahr geklärt werden. Den Antragstellern war es wichtig, eine Frischluftschneise zu erhalten, die eine wichtige Funktion für das Stadtklima habe. Der Grüngürtel führe auch im Sommer zu einer Abkühlung in der Innenstadt, sagte Ulrich Fliegel. Johannes Amann (WÜW) zog es allerdings vor, von einem „Grünschnürlein“ zu sprechen. Die Idee sei zwar gut, funktioniere aber nicht mehr. Drum herum sei nämlich schon zu viel gebaut worden, sagte Amann.

Weitere Informationen über das Projekt von Illersenio erhalten Sie hier:

Bauprojekt für betreutes Wohnen scheitert an der Standortfrage

Stadträte wollen betreutes Wohnen auf der Hasenwiese

Themen Folgen