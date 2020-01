vor 5 Min.

Die Stadt will kulturell Maßstäbe setzen

Das Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen hat sich mit seinem vielschichtigen Programm in der Region einen Namen gemacht.

Konzerte, Tanz und Jubiläen bestimmen das Programm im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen für die kommenden Monate.

Von Ursula Katharina Balken

Nichts könnte besser zum neuen Halbjahresprogramm im Wolfgang-Eychmüller-Haus passen als das Wort von Altmeister Johann Wolfgang von Goethe: „Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.“ Druckfrisch liegt die Vorschau der Veranstaltungen im Vöhringer Kulturzentrum jetzt vor. Sie bietet wieder einen bunten Mix aus Unterhaltung, modernem Theater, Märchenspiel und Chorrevue.

Bürgermeister Karl Janson sagte bei der Vorstellung des üppig ausgefallenen Programms: „In diesem Jahr gibt es eine Vielzahl von kulturellen Vorstellungen, die zum Merkmal der Stadt geworden sind.“ Mit rund 50 Terminen will Vöhringen die Bezeichnung „Kulturstadt“ bestätigen. „Die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen in ihrer Vielseitigkeit machen Vöhringen zu einem Ort der Begegnung und sind unverzichtbarer Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens.“ Janson verweist auch auf die günstigen Preise und die Garantie für fest reservierte Plätze.

"Best of Irish Dance" zum Auftakt am 9. Januar

Eröffnet wird die Winter- und Frühjahrssaison am Donnerstag, 9. Januar, 19.30 Uhr, mit „Best of Irish Dance.“ Die weiteren Termine in den nächsten Monaten:

Januar

Freitag, 10. Januar, 19 Uhr, Ball des VFL Weißenhorn .

. Samstag, 18. Januar, 17 Uhr, Fünf Jahre Sendener Ballettschule Tanzblick.

Montag, 20. Januar, 16 Uhr, Puppentheater im kleinen Saal.

Dienstag, 21. Januar, 19.30 Uhr, Vorstellung IGV-Projektseminare.

Donnerstag, 23. Januar, 20 Uhr, Chiemgauer Volkstheater mit „Bauer sucht…“.

Freitag, 24. Januar, 18.30 Uhr, Demo „1000 Lichter-Samstag“, eine Veranstaltung, bei der eine Lichterkette gebildet wird als Symbol für die Menschen, die nicht in einer freiheitlichen Gesellschaft leben können.

Samstag, 25. Januar, 20 Uhr, „Der Traum vom Frieden“ mit der Donau Philharmonie Wien und dem Festspielchor der Musikwelten.

Philharmonie und dem Festspielchor der Musikwelten. Sonntag, 26. Januar, 15 Uhr, Dino-Live-Show.

Februar

Sonntag, 2. Januar, 10 bis 17 Uhr, Hochzeitsmesse.

Dienstag, 4. Februar, 19 Uhr, Multivisionsshow über eine Wanderung (1400 Kilometer) entlang der innerdeutschen Grenze.

Samstag, 8. Februar, 20 Uhr, „Kunst“ im Rahmen des Abonnements.

Sonntag, 9. Februar, 14.30 Uhr, Theater „Du bist meine Mutter.“

Freitag, 14. Februar, 20 Uhr, „Schwanengesang“ innerhalb der Musikreihe für Ostalb und Donau .

. Montag, 24. Februar, 14 Uhr, Seniorennachmittag.

Samstag, 29. Februar, 11 bis 22 Uhr, Tattoo-Convention.

März

Sonntag/Montag, 1. und 2. März, Zwei-Tages-Event mit Barbara Clear . Ausstellung ihrer Bilder, Live-Painting, unplugged Live-Konzert.

. Ausstellung ihrer Bilder, Live-Painting, unplugged Live-Konzert. Samstag/Sonntag, 7. und 8. März, Robo-Cup Junior.

Mittwoch, 11. März, 19.30 Uhr, Multivisionsshow.

Samstag, 14. März, 20 Uhr, „Insel der Vergessenen“, Ballett mit dem Sorbischen Nationalensemble.

Mittwoch, 18. März, 16.30 Uhr, Ravensburger Figurenspiel im kleinen Saal.

Freitag, 20. März, 20 Uhr, Galaball des Freundeskreises des Illertal-Gymnasiums.

Samstag, 21. März, 21 Uhr, Ü-30-Party.

Sonntag, 22. März, 19 Uhr, Jugendfestival der Bläserjugend.

Freitag, 27. März, 20 Uhr, Party „Genau mein Ding.“

Samstag, 28. März, 19 Uhr, 30 Jahre Städtepartnerschaft Vöhringen - Hettstedt .

April

Sonntag, 5. April, 16 Uhr, Musikantenexpress.

Dienstag, 7. April, 20 Uhr, Gedächtnismahl der Zeugen Jehovas .

. Samstag, 18. April, 15 Uhr, Spectaculum spielt „Dornröschen.“

Mittwoch, 22. April, 20 Uhr, „Die Geschichte des Violoncello“. Es spielt das Ensemble Musik für Ostalb und Donau .

Mai

Dienstag, 5. Mai, 19 Uhr, Ausstellungseröffnung „Menschenbilder“.

Freitag, 8. Mai, 19.30 Uhr, „Die größten Hits aller Zeiten.“

Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, Konzert des Akkordeon-Clubs.

Donnerstag, 14. Mai, 19.30 Uhr, Fritz Karl & Streichquartett Sonare Linz „Ach, Amerika !“

& Streichquartett Sonare „Ach, !“ Samstag, 16. Mai, 20 Uhr, Chorrevue des Liederkranzes „Wenn nicht jetzt, wann dann?“. Wiederholung am Sonntag, 17. Mai, 15 Uhr.

Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, Konzert zu Ehren Beethovens zum 250. Geburtstag, es spielt das Ensemble Musik für Ostalb und Donau .

. Samstag, 30. Mai, 21 Uhr, Ü-30-Party.

